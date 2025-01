Polizei in Bozen mit Sisyphusaufgabe konfrontiert

Von: luk

Bozen – Es gleicht einer Sisyphusaufgabe: Die Staatspolizei hat erneut einen Schlag gegen den Drogenhandel im Stadtzentrum geführt. Ein 22-jähriger tunesischer Staatsbürger, der bereits mehrfach wegen verschiedener Straftaten auffällig geworden war, wurde am späten Dienstagnachmittag in der Nähe der Perathonerstraße festgenommen.

Eine Polizeistreife bemerkte den Mann während einer Kontrollfahrt, als er sich mit einer anderen Person unterhielt. Beim Anblick der Exekutivbeamten flüchtete sein Gesprächspartner, während der Verdächtige nervös und unkooperativ reagierte. Als die Ordnungshüter ihn aufforderten, die Hand zu öffnen, in der er etwas zu verstecken versuchte, kamen 25 Gramm Haschisch zum Vorschein.

Bei einer anschließenden Durchsuchung wurden zudem acht verkaufsfertige Päckchen Kokain sowie eine Tablette Ritrovil – ein häufig missbräuchlich verwendetes Beruhigungsmittel – gefunden. Der Mann wurde daraufhin wegen Drogenbesitzes und Handels festgenommen.

Aufgrund seines irregulären Aufenthalts und der zahlreichen Vorstrafen ordnete Quästor Paolo Sartori neben der strafrechtlichen Verfolgung auch die sofortige Abschiebung an. Der Mann wurde unter Polizeibegleitung in das Abschiebezentrum von Gradisca d’Isonzo (Gorizia) gebracht, wo er bis zu seiner Rückführung in sein Herkunftsland verbleiben wird.