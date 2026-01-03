Polizei kontrolliert 70 Personen und stellt mutmaßlichen Dealer

Von: mk

Bozen – Im Rahmen verstärkter Kontrollen haben die Sicherheitskräfte am Freitag das Bozner Stadtgebiet unter die Lupe genommen. Am Bahnhofspark wurde ein mutmaßlicher Drogendealer überführt.

Auf Anordnung von Quästor Giuseppe Ferrari führten die Staatspolizei, Carabinieri, Finanzwache, Stadtpolizei sowie Soldaten des Heeres gemeinsam umfassende Kontrollen durch. Im Fokus standen dabei die Weihnachtsmärkte und belebte Plätze wie der Obstmarkt, wo es vor allem am Abend oft lauter zugeht.

Kontrollen fanden außerdem am Dominikanerplatz, am Pfarrplatz, beim Stadttheater, in der Wolkenstein-Straße, am Kapuziner-Platz, am Mazzini-Platz und im Park der Religionen statt. Insgesamt wurden 70 Personen identifiziert.

Am Verdi-Platz haben Beamte der Staatspolizei einen 35-jährigen Tunesier beobachtet, der bereits wegen Drogenhandels aktenkundig ist. Als er die Ordnungshüter erblickte, warf der Mann ein Paket weg, das anschließend jedoch sichergestellt werden konnte. Es enthielt rund 40 Gramm Haschisch.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Asylbewerber gegen ein bestehendes Verbot, das Bozner Stadtgebiet zu betreten, verstoßen hat. Er wurde wegen Drogenhandels sowie wegen Missachtung der Anordnung seitens der Behörden auf freiem Fuß angezeigt.