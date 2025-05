Polizei schlägt am Morgengrauen zu: Dealer in Bozen verhaftet

Von: mk

Bozen – Ein bedeutender Schlag im Kampf gegen die Drogenkriminalität gelang der Bozner Polizei am vergangenen Wochenende. In den frühen Morgenstunden verhafteten die Ermittler den 37-jährigen Albaner namens K. F. in seiner Wohnung im Don Bosco-Viertel. Grundlage war ein Vollstreckungsbefehl der Mailänder Generalstaatsanwaltschaft.

Der Mann ist kein Unbekannter für die Ordnungshüter in Südtirol. K.F. war bereits eine Schlüsselfigur in der “Operation BESA” im Jahr 2020, einer breit angelegten Untersuchung der Antimafia-Bezirksdirektion in Trient. Im Jahr 2022 wurde er im Zuge der Ermittlungen wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung zum Zwecke des Drogenhandels in Bozen und Meran zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt.

Der Vollstreckungsbefehl, der nun umgesetzt wurde, beruht auf einer rechtskräftigen Verurteilung wegen Drogenhandels und Stalkings. Demnach muss der 37-Jährige eine Haftstrafe von sieben Jahren und vier Monaten abbüßen.

Die Polizei griff K. F. in seiner Wohnung auf und brachte ihn zur Quästur, um die notwendigen Formalitäten zu erledigen. Anschließend wurde er in das Bozner Gefängnis überstellt.

Angesichts der kriminellen Vergangenheit und der Gefährlichkeit des Mannes hat Quästor Paolo Sartori ein Dekret zu seiner Abschiebung unterzeichnet, das nach der Entlassung aus seiner Haft in Kraft treten soll.