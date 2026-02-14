Aktuelle Seite: Home > Chronik > Polizei sorgt für sicheren Faschingsauftakt in Bozen
Mehrere Anzeigen

Polizei sorgt für sicheren Faschingsauftakt in Bozen

Samstag, 14. Februar 2026 | 11:42 Uhr
ALTO IMPATTO
Quästur
Von: mk

Bozen – Quästor Giuseppe Ferrari hat zum Auftakt des Faschings am Unsinnigen Donnerstag in Bozen verschärfte Kontrollen angeordnet. Durch die enge Zusammenarbeit von Staatspolizei, Carabinieri sowie Finanz- und Ortspolizei konnte ein friedliches Fest gewährleistet werden – trotz einiger Zwischenfälle.

Die Polizei verstärkte ihre Präsenz angesichts des Besucherandrangs in der Innenstadt und auf den Talferwiesen. Auch eine Großveranstaltung für Jugendliche in der Industriezone lief relativ reibungslos ab. Die Finanzpolizei, die unter anderem in der Stadt mit Spürhunden unterwegs war, konnte dort nur eine geringe Menge an Drogen sicherstellen. Einer der Jugendlichen wurde als Konsument dem Regierungskommissariat gemeldet. Zwei Jugendliche wurden in der Lancia-Straße wegen Trunkenheit in der Öffentlichkeit sanktioniert, nachdem sie gegen eine entsprechende Verordnung des Bürgermeisters verstoßen hatten.

Im Rahmen von Verkehrskontrollen achteten die Ordnungshüter außerdem auf Fälle von Alkohol am Steuer.

Am frühen Nachmittag hat die Polizei einen 23-jährigen Asylwerber aus Marokko mit rund 40 Gramm Haschisch erwischt. Der Mann, der bereits vorbestraft ist, wurde angezeigt.

Am Verdi-Platz mussten die Beamten in der Nähe des Stadttheaters wegen eines Streits einschreiten, der zu eskalieren drohte. Im Zuge dessen wurde ein 19-jähriger Tunesier mit Vorstrafen wegen Drogenhandels angezeigt. Der junge Mann hatte über 80 Gramm Haschisch bei sich. Ein zweiter Tunesier im Alter von 20 Jahren kassierte unterdessen eine Anzeige, weil er gegen ein städtisches Aufenthaltsverbot verstoßen hatte.

Am Abend wurde die Polizei erneut zum Verdi-Platz gerufen, zumal sich Passanten von mehreren Personen belästigt fühlten. Ein Nigerianer wurde angezeigt, weil auch vor Gericht in der Vergangenheit verboten worden war, sich in Bozen aufzuhalten.

Im Rahmen der städtischen Kontrollen haben die Ordnungshüter insgesamt 76 Personen identifiziert und 16 Fahrzeuge überprüft.

Bezirk: Bozen

