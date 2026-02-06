Aktuelle Seite: Home > Chronik > Polizei weist 29-jährigen Mann aus
Kontrollen in Meran

Polizei weist 29-jährigen Mann aus

Freitag, 06. Februar 2026 | 08:48 Uhr
merano (1)
Quästur
Von: Ivd

Meran – Die Staatspolizei hat am 4. Februar in Meran einen 29-jährigen algerischen Staatsbürger aufgegriffen, der sich ohne gültigen Aufenthaltsstatus in Italien aufhielt. Der Mann wurde nach einer Meldung über verdächtiges Verhalten in einem Supermarkt in der Alpinistraße von Beamten des Polizeikommissariats Meran kontrolliert.

Im Zuge der Überprüfung stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Mann bereits polizeibekannt war und in der Vergangenheit mehrfach wegen Eigentumsdelikten angezeigt worden war. Laut Polizei soll er wiederholt in Geschäften im Raum Meran Diebstähle begangen haben. Zudem verfügte er über keinen festen Wohnsitz.

Nach weiteren Ermittlungen wurde der Mann zur Polizeidienststelle in Meran gebracht. Aufgrund seines irregulären Aufenthaltsstatus erließ der Bozner Quästor Giuseppe Ferrari ein Ausweisungsdekret. Dieses wurde unmittelbar vollzogen: Der Betroffene wurde in das Abschiebezentrum (C.P.R.) von Turin gebracht, wo er bis zum Abschluss der Rückführungsformalitäten in sein Herkunftsland verbleiben wird.

Quästor Ferrari erklärte, die Maßnahme sei Teil verstärkter Kontrollen zur Erhöhung der urbanen Sicherheit in Meran. Ziel der Einsätze sei es insbesondere, illegale Aufenthalte festzustellen und gegen Situationen vorzugehen, die die öffentliche Sicherheit beeinträchtigen könnten. Vergleichbare Kontrollen sollen auch in den kommenden Wochen fortgesetzt werden.

