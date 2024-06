Polizeiaktion am Mendelpass

Von: luk

Kaltern – Die kurvenreiche Mendelpassstraße in Südtirol ist ein beliebtes Ziel für Motorradfahrer, die das Abenteuer suchen. Doch was als aufregender Ausflug beginnt, endet leider allzu oft in einer Tragödie. Diese ernüchternde Realität spiegelt sich in den Unfallstatistiken wider, die Jahr für Jahr beunruhigende Zahlen liefern.

Um dieser traurigen Bilanz entgegenzuwirken, stand am heutigen Samstagvormittag die Mendelpassstraße im Fokus der Ortspolizei Eppan. Die Ordnungshüter führten umfassende Kontrollen durch, bei denen sowohl das Fahrverhalten als auch die Sicherheit der Motorräder überprüft wurden.

Die meisten der angehaltenen Motorradfahrer zeigten Verständnis für die Kontrollen und die Exekutivbeamten stellten fest, dass die Mehrheit der Motorräder gut für die Saison vorbereitet war. Dennoch verleiten die reizvollen Kurven des Mendelpasses einige Fahrer zu riskanten und unerlaubten Manövern.

Im Rahmen der Kontrollen wurden mehrere Verstöße festgestellt und fünf Führerscheine wegen gefährlicher Überholmanöver eingezogen. Die Ortspolizei betonte, dass diese Kontrollen den ganzen Sommer über fortgesetzt werden, um die Sicherheit auf der beliebten Strecke zu gewährleisten.

Alle Verkehrsteilnehmer werden dringend dazu aufgerufen, die Verkehrsregeln zu beachten und ein verantwortungsbewusstes Fahrverhalten an den Tag zu legen. Die regelmäßigen Kontrollen sollen dazu beitragen, das Unfallrisiko zu minimieren und sowohl Einheimische als auch Gäste vor unnötigen Gefahren zu schützen.