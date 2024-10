Polizeibekannter Leiferer mit Teleskopschlagstock erwischt

Von: luk

Leifers – Am Sonntagnachmittag führten die Carabinieri in Leifers eine Routinekontrolle durch, die zur Beschlagnahmung einer unerlaubten Waffe führte.

Der Einsatz fand in der Negrellistraße in Leifers in der Nähe einer Bar statt, als die Beamten ein Fahrzeug zur Kontrolle anhielten.

Am Steuer befand sich ein 43-jähriger Mann aus Leifers, der den Ordnungskräften aufgrund zahlreicher Vorstrafen schon bekannt war. Der Fahrer zeigte von Beginn an Anzeichen von unberechtigter Nervosität, was die Carabinieri misstrauisch machte. Daraufhin entschied man sich, eine Durchsuchung des Autos und des Fahrers durchzuführen.

Bei der Kontrolle entdeckten die Beamten in der Fahrertür einen schwarzen Teleskopschlagstock aus Metall, der eine Länge von etwa 63 Zentimetern aufwies. Da es sich um eine unerlaubte Waffe handelt, wurde der Schlagstock beschlagnahmt. Gegen den Mann wurde eine Anzeige wegen unerlaubten Waffenbesitzes gemäß Artikel 699 des Strafgesetzbuches erstattet.

Der Kommandant der Carabinieri-Kompanie von Neumarkt, Hauptmann Federico Seracini, betont die Bedeutung solcher Einsätze: „Die tägliche Arbeit der Carabinieri ist von entscheidender Bedeutung für die Sicherheit in der Region. Durch routinemäßige Kontrollen können wir potenziell gefährliche Situationen für die öffentliche Sicherheit verhindern. Die Beschlagnahmung dieser Waffe zeigt die Wirksamkeit unserer ständigen Überwachungsmaßnahmen in Leifers.“

Der beschlagnahmte Schlagstock wird im Stützpunkt der Carabinieri in Laives verwahrt, bevor er an das Amt für beschlagnahmte Gegenstände übergeben wird. Die rechtliche Position des Mannes wird nun von der Staatsanwaltschaft und den Sicherheitsbehörden geprüft, um mögliche weitere Maßnahmen zu ergreifen.