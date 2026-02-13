Polytrauma-Alarm auf Armentarola-Piste

Von: Ivd

Alta Badia – Heute Vormittag hat sich auf der legendären Armentarola-Abfahrt am Lagazuoi ein schwerer Skiunfall ereignet. Ein Skifahrer stürzte über eine Piste und zog sich dabei ein Polytrauma zu. Der Notarzthubschrauber Pelikan 2 flog den Schwerverletzten ins Krankenhaus nach Bozen.

Der Unfall passierte gegen 10.40 Uhr auf der berühmten 8,5-Kilometer-langen Traumabfahrt zwischen dem Lagazuoi-Gipfel und Armentarola im Alta Badia. Wie aus dem Einsatzbericht der Landesnotrufzentrale hervorgeht, kam der Skifahrer aus bislang ungeklärter Ursache von der Piste ab und stürzte über einen Abhang. Die genauen Umstände werden noch ermittelt.

Einsatzkräfte der Pistenrettung eilten sofort zur Unfallstelle und versorgten den Verletzten. Aufgrund der Schwere seiner Verletzungen wurde umgehend der Rettungshubschrauber alarmiert. Pelikan 2 flog den Mann zur weiteren Behandlung in die Bozner Klinik.

Die Armentarola gilt als eine der schönsten und spektakulärsten Abfahrten der Alpen. Sie führt durch den Naturpark Fanes-Sennes-Prags, vorbei an imposanten Felswänden und gefrorenen Wasserfällen. Die Piste ist technisch anspruchsvoll, vor allem im oberen Teil recht steil und weist einen Höhenunterschied von elfhundertdreißig Metern auf.

Ob Pistenverhältnisse oder menschliches Versagen zum Sturz führten, ist derzeit noch unklar.