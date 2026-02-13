Aktuelle Seite: Home > Chronik > Polytrauma-Alarm auf Armentarola-Piste
Sturz über Abhang

Polytrauma-Alarm auf Armentarola-Piste

Freitag, 13. Februar 2026 | 13:25 Uhr
Pelikan 3 VG2
HELI – Flugrettung Südtirol
Schriftgröße

Von: Ivd

Alta Badia – Heute Vormittag hat sich auf der legendären Armentarola-Abfahrt am Lagazuoi ein schwerer Skiunfall ereignet. Ein Skifahrer stürzte über eine Piste und zog sich dabei ein Polytrauma zu. Der Notarzthubschrauber Pelikan 2 flog den Schwerverletzten ins Krankenhaus nach Bozen.

Der Unfall passierte gegen 10.40 Uhr auf der berühmten 8,5-Kilometer-langen Traumabfahrt zwischen dem Lagazuoi-Gipfel und Armentarola im Alta Badia. Wie aus dem Einsatzbericht der Landesnotrufzentrale hervorgeht, kam der Skifahrer aus bislang ungeklärter Ursache von der Piste ab und stürzte über einen Abhang. Die genauen Umstände werden noch ermittelt.

Einsatzkräfte der Pistenrettung eilten sofort zur Unfallstelle und versorgten den Verletzten. Aufgrund der Schwere seiner Verletzungen wurde umgehend der Rettungshubschrauber alarmiert. Pelikan 2 flog den Mann zur weiteren Behandlung in die Bozner Klinik.

Die Armentarola gilt als eine der schönsten und spektakulärsten Abfahrten der Alpen. Sie führt durch den Naturpark Fanes-Sennes-Prags, vorbei an imposanten Felswänden und gefrorenen Wasserfällen. Die Piste ist technisch anspruchsvoll, vor allem im oberen Teil recht steil und weist einen Höhenunterschied von elfhundertdreißig Metern auf.

Ob Pistenverhältnisse oder menschliches Versagen zum Sturz führten, ist derzeit noch unklar.

Bezirk: Pustertal

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Pustertal

Meistkommentiert
“Sie ist wunderschön, wirkt aber wie eine Baustelle”
Kommentare
53
“Sie ist wunderschön, wirkt aber wie eine Baustelle”
Streit um Skeleton-Helm: Ukrainer bei Olympia ausgeschlossen
Kommentare
48
Streit um Skeleton-Helm: Ukrainer bei Olympia ausgeschlossen
Bozen: Fast doppelt so viele Krankenhauspatienten wie noch 2020
Kommentare
44
Bozen: Fast doppelt so viele Krankenhauspatienten wie noch 2020
Olympia: Wasserknappheit in umliegenden Dörfern
Kommentare
35
Olympia: Wasserknappheit in umliegenden Dörfern
Verurteilte Betrügerin holt zweimal Olympia-Gold
Kommentare
33
Verurteilte Betrügerin holt zweimal Olympia-Gold
Anzeigen
Arbeiten und reisen in Südtirol
Arbeiten und reisen in Südtirol
Wenn Mobilität auch digital wird
Rubner Haus baut Boutique-Hotel und Wohnanlage in Cortina
Rubner Haus baut Boutique-Hotel und Wohnanlage in Cortina
"Le Vette"
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 