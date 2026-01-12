Prad am Stilfserjoch: Linienbus kollidiert mit Hirsch

Von: mk

Prad am Stilfserjoch – Am frühen Montagmorgen wurde die Freiwillige Feuerwehr von Prad am Stilfserjoch zu einem Unfall mit einem Wildtier auf der Landesstraße zwischen Agums und Lichtenberg gerufen. Wie sich herausstellte, war ein Linienbus mit einem Hirsch kollidiert.

Alarm geschlagen wurde um 5.20 Uhr in der Früh. Der betroffene Linienbus wies zum Glück keine größeren Schäden auf und konnte seine Fahrt fortsetzen. Auch Personen sind nicht in Mitleidenschaft gezogen worden.

Der Hirsch war dagegen sichtlich benommen und wies schwere Verletzungen an den Hinterläufen und am hinteren Rücken auf.

Nach Rücksprache mit eingetroffenen Vertretern der Forstbehörde fiel die Entscheidung, das Tier von seinem Leid zu erlösen, da eine Heilung als äußerst unwahrscheinlich eingestuft wurde.

Die Forstbehörde handelte schnell und verantwortlich, um unnötiges Leiden zu vermeiden.