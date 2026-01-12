Aktuelle Seite: Home > Chronik > Prad am Stilfserjoch: Linienbus kollidiert mit Hirsch
Wildtier schwer verletzt

Prad am Stilfserjoch: Linienbus kollidiert mit Hirsch

Montag, 12. Januar 2026 | 15:21 Uhr
Hirsch verletzt
Facebook/Freiwillige Feuerwehr Prad am Stilfserjoch
Schriftgröße

Von: mk

Prad am Stilfserjoch – Am frühen Montagmorgen wurde die Freiwillige Feuerwehr von Prad am Stilfserjoch zu einem Unfall mit einem Wildtier auf der Landesstraße zwischen Agums und Lichtenberg gerufen. Wie sich herausstellte, war ein Linienbus mit einem Hirsch kollidiert.

Alarm geschlagen wurde um 5.20 Uhr in der Früh. Der betroffene Linienbus wies zum Glück keine größeren Schäden auf und konnte seine Fahrt fortsetzen. Auch Personen sind nicht in Mitleidenschaft gezogen worden.

Facebook/Freiwillige Feuerwehr Prad am Stilfserjoch

Der Hirsch war dagegen sichtlich benommen und wies schwere Verletzungen an den Hinterläufen und am hinteren Rücken auf.

Nach Rücksprache mit eingetroffenen Vertretern der Forstbehörde fiel die Entscheidung, das Tier von seinem Leid zu erlösen, da eine Heilung als äußerst unwahrscheinlich eingestuft wurde.

Die Forstbehörde handelte schnell und verantwortlich, um unnötiges Leiden zu vermeiden.

Bezirk: Vinschgau

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Vinschgau

Meistkommentiert
Betrunkene Après-Ski-Gänger belästigen Fahrgäste und greifen Busfahrer an
Kommentare
47
Betrunkene Après-Ski-Gänger belästigen Fahrgäste und greifen Busfahrer an
Trump sichert Demonstranten im Iran Hilfe zu
Kommentare
29
Trump sichert Demonstranten im Iran Hilfe zu
Zu wenig Decken und Schlafsäcke für Obdachlose
Kommentare
28
Zu wenig Decken und Schlafsäcke für Obdachlose
Machado bietet Trump Weitergabe von Friedensnobelpreis an
Kommentare
28
Machado bietet Trump Weitergabe von Friedensnobelpreis an
Nielsen: „Schluss mit Andeutungen und Annexionsfantasien!“
Kommentare
21
Nielsen: „Schluss mit Andeutungen und Annexionsfantasien!“
Anzeigen
HGV setzt Zeichen für Nachhaltigkeit
HGV setzt Zeichen für Nachhaltigkeit
Unterstützung für mehrere Organisationen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 