Prad: Lager in Flammen

Prad – In Prad am Stilfser Joch ist am Donnerstag in der Früh gegen 4:50 Uhr zu einem Brandeinsatz in einem Lager im Freien zwischen zwei Gebäuden gekommen.

Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr von Prad konnten ein Übergreifen des Brandes auf die naheliegenden Häuser noch rechtzeitig verhindern und den Brand rasch unter Kontrolle bringen.

Ein Feuerwehrmann hat sich bei den Löscharbeiten leicht verletzt. Im Einsatz standen auch das Weiße Kreuz und die Behörden.