Aktuelle Seite: Home > Chronik > Prag: Alt-AKW Dukovany soll bis zu 80 Jahre lang laufen
Tschechisches AKW Dukovany

Prag: Alt-AKW Dukovany soll bis zu 80 Jahre lang laufen

Donnerstag, 09. April 2026 | 19:53 Uhr
Tschechisches AKW Dukovany
APA/APA/AFP (Archiv-/Themenbild)/MICHAL CIZEK
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Tschechien will sein ältestes Atomkraftwerk am Standort Dukovany bis zu 80 Jahre lang laufen lassen. Das teilte Industrie- und Handelsminister Karel Havliček am Donnerstag in Prag mit. Die vier Reaktorblöcke des sowjetischen Typs WWER-440/213 gingen bereits in den Jahren 1985 bis 1987 ans Netz. Sie könnten damit bis in die Jahre 2065 bis 2067 Strom produzieren. Umweltschützer, auch aus Österreich, halten die bestehende Anlage des Typs WWER 440/213 für veraltet und gefährlich.

Das AKW sei kein Ersatz für den geplanten Bau neuer Atomreaktoren, sondern eine “logische Ergänzung”, argumentierte hingegen Havliček.

Von 60 auf 80 Jahre

Bisher habe man mit einer Betriebsdauer von 60 Jahren gerechnet, sagte der Vorstandsvorsitzende des teilstaatlichen Stromkonzerns CEZ, Daniel Beneš. Doch aktuelle Wirtschafts- und Sicherheitsanalysen hätten gezeigt, dass man die Reaktorblöcke in Dukovany länger betreiben könne. “Jeden Tag stellen wir fest, dass sie in einem ausgezeichneten Zustand sind”, sagte Beneš. Eine Vereinbarung über eine feste AKW-Laufzeit gibt es in Tschechien nicht.

Wie sicher sind die Altmeiler?

Umweltschützer – vor allem aus dem nahen Österreich – halten die bestehende Anlage des Typs WWER 440/213 für veraltet. Diese Bauart wurde auch in den Blöcken 5 bis 8 des stillgelegten DDR-Atomkraftwerks Greifswald verwendet. Neben dem Weiterbetrieb der alten Reaktorblöcke plant Tschechien in Dukovany auch den Bau von zwei neuen. Den Zuschlag erhielt im vorigen Jahr der südkoreanische Energiekonzern KHNP. Dukovany liegt rund 100 Kilometer nördlich von Wien und nur knapp 31 Kilometer hinter der Grenze zu Österreich.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Gardasee: Radtouristen riskieren ihr Leben
Kommentare
58
Gardasee: Radtouristen riskieren ihr Leben
Diesel in Bozen knackt 2,2-Euro-Marke – trotz fallender Ölpreise
Kommentare
56
Diesel in Bozen knackt 2,2-Euro-Marke – trotz fallender Ölpreise
Über 51.000 öffentlich Bedienstete in Südtirol
Kommentare
44
Über 51.000 öffentlich Bedienstete in Südtirol
Quästor macht Tanzlokal “Après-Club” in Gargazon dicht
Kommentare
38
Quästor macht Tanzlokal “Après-Club” in Gargazon dicht
Trump zur Iran-Einigung: Iran wird kein Uran mehr anreichern
Kommentare
36
Trump zur Iran-Einigung: Iran wird kein Uran mehr anreichern
Anzeigen
Kroatien neu entdecken
Kroatien neu entdecken
20% Südtiroler Vorteilsangebot im Falkensteiner Family Hotel Diadora
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 