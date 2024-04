Priester und Professor Alois Ties verstorben

Brixen – Im Alter von 88 Jahren ist heute (5. April 2024) der Priester Alois Ties verstorben. Ties wirkte als Professor am Priesterseminar und zugleich als Religionslehrer in Brixen. Der Sterbegottesdienst wird am kommenden Dienstag, 9. April, im Dom zu Brixen gefeiert.

Alois Ties wurde am 7. Juni 1935 in Ahornach geboren und am 10. Oktober 1961 in Rom zum Priester geweiht. Zwischen 1961 und 1965 absolvierte er das Studium. Anschließend wirkte er ein Jahr lang als Kooperator in Niederdorf. Von 1966 bis 1973 war er Seelsorger für die Akademiker. Von 1967 bis 2005 wirkte er als Professor am Priesterseminar und zugleich als Religionslehrer in Brixen.

Im Jahr 2005 wurde Ties von seinen Aufgaben als Professor und Religionslehrer entbunden. Der Trauergottesdienst für Hw. Dr. Alois Ties findet am kommenden Dienstag, 9. April, um 14 im Brixner Dom statt und wird von Bischof Ivo Muser geleitet. Anschließend Gang zum Friedhof und Beisetzung im Professorengrab.