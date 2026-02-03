Aktuelle Seite: Home > Chronik > Priester Walter Ausserhofer verstorben
Priester Walter Ausserhofer verstorben

Dienstag, 03. Februar 2026 | 13:00 Uhr
Von: luk

Bozen – Im Alter von 86 Jahren ist gestern, Montag, 2. Februar 2026, der Priester Walter Ausserhofer in Bozen verstorben. Ausserhofer wirkte unter anderem in Bozen als Pfarrer in Regina Pacis und Seelsorger in der Pfarrei Christ König. Der Trauergottesdienst für Walter Ausserhofer wird am kommenden Samstag, 7. Februar 2026, um 14.00 Uhr in Regina Pacis gefeiert.

Walter Ausserhofer wurde am 30. März 1939 in Bozen geboren und am 29. Juni 1963 in St. Pauls/Eppan zum Priester geweiht. Zwischen 1963 und 1991 wirkte er als Kooperator in Latsch, St. Ulrich, Brixen und Regina Pacis/Bozen. Von 1990 bis 2005 war er diözesaner Referent für Sakramentenkatechese.

Von 1991 bis 2016 war Ausserhofer Pfarrer in Regina Pacis/Bozen (in solidum) und zwischen 2002 und 2015 war er für die deutsche Seelsorge in der Bozner Pfarrei Christ König zuständig. Seit 2016 wirkte Ausserhofer als Seelsorger in Bozen in den Pfarreien Regina Pacis und St. Johannes Bosco.

Den Trauergottesdienst für Walter Ausserhofer feiert Bischof Ivo Muser am kommenden Samstag, 7. Februar 2026, um 14.00 Uhr in der Regina-Pacis-Kirche in Bozen.

