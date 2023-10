Probealarm: Neben Sirenenheulen wird heute auch „IT Alert“ getestet

Zivilschutz muss geübt werden - Test am Handy

Bozen – Am heutigen Freitag ertönt kurz nach 10.00 Uhr landesweit der Zivilschutz-Probealarm mit seinem auf- und abschwellenden Heulton. Um 12.00 Uhr schließlich wird erstmals in Südtirol das neue öffentliche Alarmierungssystem IT Alert getestet. Auf allen empfangsbereiten Mobiltelefonen wird eine Push-Nachricht zu lesen sein, die auf den Test hinweist.

Wer den Zivilschutzalarm hört, sollte Radio oder Fernseher einschalten, da dort das Bevölkerungsinformationssystem auf Sendung geht, allerdings nicht unmittelbar, sondern einige Minuten nach dem Verklingen des Sirenentons.

Auf keinen Fall soll diesbezüglich die einheitliche Notrufnummer 112 oder eine andere Notrufnummer angerufen werden!

Wenn sich in einem bestimmten Gebiet ein Notfall größeren Ausmaßes ereignet, sollen die dort befindlichen Personen in Zukunft mit einem zusätzlichen Alarmsystem verständigt werden. IT-alert gilt als das modernste Alarmierungssystem und befindet sich derzeit in der Testphase.

Die Auslösung von IT-alert erfolgt zunächst nur zentral und ist auf bestimmte Ereignisse beschränkt, etwa ein Bruch eines großen Staudammes, eine durch Erdbeben ausgelöste Flutwelle, nukleare Unfälle oder Störfälle in Industrieanlagen.

Am Freitag, dem 13. Oktober, wird um 12.00 Uhr erstmals südtirolweit der Test des neuen öffentlichen Alarmierungssystems IT-Alert vorgenommen. IT steht dabei für Italien, Alert heißt Warnung. Es ertönt ein lauter Hinweiston, und auf dem Bildschirm erscheint folgender Text: “Dies ist eine Test-Nachricht des italienischen öffentlichen Alarmierungssystems. Sobald es in Betrieb ist, wird es Sie bei schweren Notfällen alarmieren.“

Diese Push-Nachricht erhalten alle empfangsbereiten Mobiltelefone, um das neue System bekannt zu machen und die Funktionsweise zu prüfen. Das Signal wird etwa eine Stunde lang gesendet, das heißt, wer sein Mobiltelefon erst nach 12.00 Uhr einschaltet, kann die Benachrichtigung noch bis 13.00 Uhr erhalten.

IT-Alert-Nachrichten basieren auf der Cell-Broadcast-Technologie, einer einseitigen Kommunikationsart für kurze Textnachrichten, die in den Mobiltelefonnetzen zur Verfügung steht. Wenn die IT-alert-Benachrichtigung auf dem Gerät eintrifft, werden alle anderen Funktionen des Mobiltelefons vorübergehend blockiert.

Um das Gerät wieder normal nutzen zu können, muss auf die Benachrichtigung getippt werden, um den Empfang zu bestätigen. Behörden, die Menschen im Katastrophenfall warnen wollen, brauchen keine persönlichen Daten von Handybesitzern, keine Telefonnummer, keinen Standort. Die zuständigen Institutionen warnen anonym alle, die in diesem Moment in einem Gefahrenbereich sind.

“Für das Zivilschutz-System sind gut vorbereitete Bürgerinnen und Bürger von grundlegender Bedeutung, denn wer sich umfassend informiert und situationsgerechte Verhaltensweisen einübt, ist in der Lage, sich selbst zu schützen”, unterstreicht der Direktor der Agentur für Bevölkerungsschutz Klaus Unterweger.