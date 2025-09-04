Aktuelle Seite: Home > Chronik > Quästor lässt nach Vorfällen von Gewalt Bar in Bozen schließen
Treffpunkt für Kriminelle

Quästor lässt nach Vorfällen von Gewalt Bar in Bozen schließen

Donnerstag, 04. September 2025 | 14:33 Uhr
Polizei
Quästur Bozen
Von: mk

Bozen – Die Staatspolizei in Bozen hat eine Bar in der Stadt für 15 Tage gesperrt. Die Anordnung kam nach wiederholten Beschwerden von Quästor Giuseppe Ferrari.

Die Polizei hatte in der Vergangenheit in der Bar bereits mehrere Kontrollen durchgeführt. Demnach soll die Bar zu einem Treffpunkt für Personen mit mehrfachen Vorstrafen und kriminellem Hintergrund geworden sein.

Die Polizei hat außerdem Vorfälle von Gewalt und aggressivem Verhalten im Inneren der Bar festgestellt. Diese Vorfälle haben die Sorge um die öffentliche Sicherheit in der Nachbarschaft erhöht und das Gefühl der Sicherheit der Anwohner beeinträchtigt.

Laut Gesetz hat der Quästor die Befugnis, Lizenzen öffentlicher Lokale auszusetzen, wenn deren Betrieb eine Gefahr für die öffentliche Ordnung und Sicherheit darstellt. Diese Maßnahme dient dazu, die Betreiber zur Verantwortung zu ziehen und die Entstehung von Kriminalität und die Beeinträchtigung der öffentlichen Sicherheit zu verhindern.

 

Bezirk: Bozen

