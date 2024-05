Quästor Paolo Sartori auf Besuch in Innsbruck und München

Bozen – Die Polizei in Südtirol bekräftigt ihre Zusammenarbeit mit den Behörden in Tirol und Bayern Quästor Paolo Sartori hat sich erst kürzlich mit den Spitzen der Ordnungskräfte in München und Innsbruck getroffen.

Naben Sartori haben am Austausch der Präsident der Tiroler Landespolizei Helmuth Tomac. der bayrische Landespolizeipräsident Michael Schwald sowie Dr. Andrea Del Ferraro, Funktionär der Abteilung für öffentliche Sicherheit im römischen Innenministerium und Berater für öffentliche Sicherheit der italienischen Botschaft in Berlin, teilgenommen.

Im Rahmen des Treffens standen neue Strategien im Kampf gegen internationale Kriminalität im Vordergrund. Neben der Schlepperkriminalität ging es auch um den grenzüberschreitenden Drogenhandel.

Vereinbart wurde die Fortsetzung gemeinsamer Grenzpatrouillen. Thematisiert wurden auch die Einsätze der Südtiroler Polizeikräfte auf dem Oktoberfest in München oder beim Weihnachtsmarkt in Innsbruck.