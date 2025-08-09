Radfahrer in Bozen von Geisterfahrer-Scooter angefahren

Von: luk

Bozen – Rasant, rücksichtslos und in falscher Richtung: Zwei junge Personen auf einem Motorroller haben in Bozen einen Radfahrer angefahren und sind danach geflohen. Der Vorfall ereignete sich in der Quireinerstraße, die – von der Drususstraße her kommend – nach wenigen Metern zur Einbahnstraße wird.

Auf Höhe der Hausnummer 48, unweit des Instituts „Claudia de’ Medici“, kam es zum Zusammenstoß. Laut Zeugenaussagen waren die beiden Scooter-Fahrer deutlich zu schnell unterwegs. Anstatt anzuhalten, setzten sie ihre Flucht in Richtung Venedigerstraße fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.

Der 35-jährige Radfahrer zog sich Verletzungen an Armen und Beinen zu und wurde mit einer Heilungsprognose von rund zehn Tagen ins Krankenhaus gebracht.

Die Stadtpolizei Bozen ermittelt nun wegen Fahrerflucht und unterlassener Hilfeleistung. Eine Augenzeugin und Aufnahmen von Überwachungskameras liefern den Ermittlern laut der Zeitung Alto Adige wichtige Hinweise zur Identifizierung der Täter.