Aktuelle Seite: Home > Chronik > Radfahrer in Bozen von Geisterfahrer-Scooter angefahren
Täter flüchtig

Radfahrer in Bozen von Geisterfahrer-Scooter angefahren

Samstag, 09. August 2025 | 09:32 Uhr
Quireiner Straße
Google Street View
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Rasant, rücksichtslos und in falscher Richtung: Zwei junge Personen auf einem Motorroller haben in Bozen einen Radfahrer angefahren und sind danach geflohen. Der Vorfall ereignete sich in der Quireinerstraße, die – von der Drususstraße her kommend – nach wenigen Metern zur Einbahnstraße wird.

Auf Höhe der Hausnummer 48, unweit des Instituts „Claudia de’ Medici“, kam es zum Zusammenstoß. Laut Zeugenaussagen waren die beiden Scooter-Fahrer deutlich zu schnell unterwegs. Anstatt anzuhalten, setzten sie ihre Flucht in Richtung Venedigerstraße fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.

Der 35-jährige Radfahrer zog sich Verletzungen an Armen und Beinen zu und wurde mit einer Heilungsprognose von rund zehn Tagen ins Krankenhaus gebracht.

Die Stadtpolizei Bozen ermittelt nun wegen Fahrerflucht und unterlassener Hilfeleistung. Eine Augenzeugin und Aufnahmen von Überwachungskameras liefern den Ermittlern laut der Zeitung Alto Adige wichtige Hinweise zur Identifizierung der Täter.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Bitterer Sommer am Gardasee
Kommentare
106
Bitterer Sommer am Gardasee
„Die unvermeidbaren Ausgaben fressen den Urlaub auf“
Kommentare
66
„Die unvermeidbaren Ausgaben fressen den Urlaub auf“
Kritik an Bildungspolitik: Lehrermangel in Südtirol verschärft sich
Kommentare
63
Kritik an Bildungspolitik: Lehrermangel in Südtirol verschärft sich
Lidl übernimmt Ex-MPreis-Markt in Bozen – für über 18 Mio. Euro
Kommentare
50
Lidl übernimmt Ex-MPreis-Markt in Bozen – für über 18 Mio. Euro
Wolfsrisse: Bauern in Mühlwald schlagen Alarm
Kommentare
49
Wolfsrisse: Bauern in Mühlwald schlagen Alarm
Anzeigen
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
First20:
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Ready for New Work:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 