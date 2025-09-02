Radfahrer mit verdächtigem Gepäck bei Nacht unterwegs

Von: mk

Meran – Ein Routineeinsatz der Meraner Stadtpolizei hat in der Nacht auf Dienstag zur Festnahme eines mehrfach vorbestraften Mannes geführt.

Die Beamten trafen den Mann in der Leopardi-Straße an, wo Ggegen 0:30 Uhr eine Patrouille der Meraner Stadtpolizei Kontrollen durchführte. Dabei fiel den Ordnungshütern ein Radfahrer auf.

Bei der Durchsuchung des Mannes, einem obdachlosen Marokkaner, entdeckten die Ortspolizisten in seinem Besitz verschiedene Einbruchswerkzeuge bzw. Gegenstände, mit denen man auch andere verletzten kann.

Die anschließende Überprüfung seiner Identität ergab, dass der Mann bereits polizeibekannt ist. Er hat bereits Vorstrafen wegen Diebstahls, Hehlerei und Körperverletzung.

Sämtliche Gegenstände wurden beschlagnahmt, während Mann angezeigt wurde. Nun muss sich die Justiz mit dem Fall befassen.