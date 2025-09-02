Aktuelle Seite: Home > Chronik > Radfahrer mit verdächtigem Gepäck bei Nacht unterwegs
Stadtpolizei Meran erstattet Anzeige

Radfahrer mit verdächtigem Gepäck bei Nacht unterwegs

Dienstag, 02. September 2025 | 16:58 Uhr
3be0f4ed-23c8-4fb1-8d00-12bb2395726d
Stadtpolizei Meran
Schriftgröße

Von: mk

Meran – Ein Routineeinsatz der Meraner Stadtpolizei hat in der Nacht auf Dienstag zur Festnahme eines mehrfach vorbestraften Mannes geführt.

Die Beamten trafen den Mann in der Leopardi-Straße an, wo Ggegen 0:30 Uhr eine Patrouille der Meraner Stadtpolizei Kontrollen durchführte. Dabei fiel den Ordnungshütern ein Radfahrer auf.

Bei der Durchsuchung des Mannes, einem obdachlosen Marokkaner, entdeckten die Ortspolizisten in seinem Besitz verschiedene Einbruchswerkzeuge bzw. Gegenstände, mit denen man auch andere verletzten kann.

Die anschließende Überprüfung seiner Identität ergab, dass der Mann bereits polizeibekannt ist. Er hat bereits Vorstrafen wegen Diebstahls, Hehlerei und Körperverletzung.

Sämtliche Gegenstände wurden beschlagnahmt, während Mann angezeigt wurde. Nun muss sich die Justiz mit dem Fall befassen.

Bezirk: Burggrafenamt

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Burggrafenamt

Meistkommentiert
Südtirol zahlt wie Italien: Höchstpreise für Strom trotz Wasserkraftüberschuss
Kommentare
82
Südtirol zahlt wie Italien: Höchstpreise für Strom trotz Wasserkraftüberschuss
Lehrer-Initiativen bekräftigen Absicht zu Protestmaßnahmen
Kommentare
80
Lehrer-Initiativen bekräftigen Absicht zu Protestmaßnahmen
Drehkreuz auf Seceda hat nun Nachahmer im Unterland
Kommentare
62
Drehkreuz auf Seceda hat nun Nachahmer im Unterland
Lehrpersonal: Auf Inflationsanpassung folgt Reallohnerhöhung
Kommentare
57
Lehrpersonal: Auf Inflationsanpassung folgt Reallohnerhöhung
“Ich beherberge keine Israelis, die Netanjahu und seine Gaza-Politik unterstützen”
Kommentare
56
“Ich beherberge keine Israelis, die Netanjahu und seine Gaza-Politik unterstützen”
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 