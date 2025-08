Rätselhafter Vermisstenfall auf Ibiza

Von: luk

Bozen/Ibiza – Seit Mitte Juni fehlt von Thomas Grumer jede Spur. Der 42-jährige Südtiroler, der zuletzt als Restaurantmanager im Hotel Bless in Cala Nova auf Ibiza arbeitete, gilt bekanntlich seit mehr als einem Monat als vermisst. Die spanischen Behörden ermitteln, inzwischen ist auch das italienische Konsulat in Barcelona offiziell eingeschaltet.

Die letzten gesicherten Hinweise auf Grumer stammen vom 16. Juni, zwei Tage nach dem plötzlichen Ende seines Arbeitsverhältnisses im Hotel. Seither sind alle Kontaktversuche gescheitert. Auch ein monatlich gemieteter Motorroller wurde von Grumer nicht wie üblich bezahlt. Der Vermieter erstattete schließlich am 11. Juli Anzeige. Von dem Roller fehlt ebenfalls jede Spur.

Die Polizei durchsuchte die Wohnung, die Grumer im April in der Nähe des Hotels bezogen hatte. Dort fanden sich keinerlei Hinweise auf seinen Verbleib. Auch Bekannte, Kollegen und ein häufiger besuchter Barbetrieb in Santa Eulalia wurden befragt – bislang ohne Ergebnis. Ein Freund der Familie auf Ibiza unterstützt die Ermittlungen vor Ort. Parallel wurden Handyortungen und weitere Schritte eingeleitet, schreibt die Zeitung Alto Adige.

Die Familie – Eltern und Schwester leben heute in Österreich – zeigt sich zunehmend beunruhigt. Mitte Juli blieb sogar an seinem Geburtstag jedes Lebenszeichen aus. Auch Freunde äußern Zweifel an einem freiwilligen Verschwinden: Grumer sei sportlich, engagiert und voller Lebensfreude gewesen. Seine letzte Aktivität in sozialen Netzwerken datiert vom 9. Mai – seitdem herrscht dort Funkstille.

Die Ermittlungen dauern an. Wer Hinweise zum Verbleib von Thomas Grumer hat, wird gebeten, sich an die Behörden zu wenden.