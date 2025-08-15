Aktuelle Seite: Home > Chronik > Rauch im Tunnel nach Unfall zwischen drei Pkw
Einsatz bei St. Lorenzen

Rauch im Tunnel nach Unfall zwischen drei Pkw

Freitag, 15. August 2025 | 15:58 Uhr
533090020_1526707265352931_4750510945049530797_n
Facebook/Freiwillige Feuerwehr St. Lorenzen
Von: mk

St. Lorenzen – Aufruhr an Mariä Himmelfahrt: Im Sonnenburg-Tunnel bei St. Lorenzen hat sich kurz nach 14.00 Uhr am heutigen Freitag ein Verkehrsunfall zwischen drei Pkw ereignet.

Insgesamt waren zehn Personen in den Unfall entwickelt, zwei wurden glücklicherweise nur leicht verletzt.

Die Freiwilligen Feuerwehren von St. Lorenzen und Montal musste einschreiten, zumal es zu einer Rauchentwicklung kam.

Ein Rettungstransportwagen des Weißen Kreuzes übernahm den Transport der Verletzten ins Brunecker Krankenhauses. Die Carabinieri ermittelten den Unfallhergang.

Bezirk: Pustertal

