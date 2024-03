Rauschgift und Fluchtversuch

Bozen – Gestern Nachmittag führten drei Patrouillen der Carabinieri von Bozen gleichzeitig in mehreren Stadtteilen – dem historischen Stadtzentrum, der Zone um die Talferwiesen sowie der Umgebung des Bahnhofs – Kontrollen durch. Die Carabinieri nahmen etwa 40 Personen fest. Im Zuge der Kontrollen kam es u. a. zu Fluchtversuchen von Tatverdächtigen und der Sicherstellung von Rauschgift. Der Kommandant der Carabinieri Bozen, Stefano Esposito Vangone äußerte sich folgendermaßen zu der Situation: “Um Sicherheit zu gewähren ist es wichtig, die Präsenz der Sicherheitsbeamten, vor allem zu Fuß, in allen Bereichen der sozialen Situationen zu verstärken. Die Initiative der Sicherheitskräfte ist autonom und konstant. In den letzten zwei Wochen gab es zahlreiche operative Ergebnisse, die bestätigen, dass die Präsenz der Carabinieri notwendig ist.” Bürgerinnen und Bürger sind ersucht, sich im Angesicht von kritischen Situationen an die Carabinieri zu wenden.

Von: sis