Rekord der wärmsten Nacht gebrochen: 27,3 Grad in Wien

Von: apa

Die Nacht auf Montag war die heißeste dieser Hitzewelle, und sie hat den alten Rekordwert der wärmsten Nacht in Österreich mit 27,3 Grad pulverisiert: “Die Nacht auf den 29. Juni verlief extrem warm. An insgesamt 90 der rund 280 Wetterstationen der Geosphere-Austria fiel die Temperatur nicht unter 20 Grad. Die Luftmasse ist schon so extrem heiß, dass Tropennächte bis zu einer Seehöhe von 1.000 Metern beobachtet wurden”, so Geosphere-Klimatologe Alexander Orlik zur APA.

“Auch der alte Österreich-Rekord der wärmsten Nacht wurde gebrochen. In der Nacht auf den 29. Juni erreichte das Minimum der Lufttemperatur auf der Jubiläumswarte in Wien (auf 450 Meter Seehöhe, Anm.) nur noch 27,3 Grad Celsius”, sagte Orlik. “Den alten Rekord hielt die Wetterstation in der Inneren Stadt mit 26,9 Grad, aufgetreten am 2. August 2017.”

Zuvor waren bei der Messstelle Wien-Innere Stadt um 16.35 Uhr exakt 40 Grad registriert worden, die heißeste jemals in der Bundeshauptstadt gemessene Temperatur. In der City fiel die Temperatur auch in den Nachtstunden dann nur auf 26,1 Grad. Weitere hohe nächtliche Temperaturen wurden von den Messstellen Leiser Berge (25,7 Grad) und Buchberg (25,5 Grad) gemeldet, beides in Niederösterreich. Unter einer Tropennacht versteht man in der Meteorologie eine Nacht, in der die Lufttemperatur nicht unter 20 Grad fällt.

Linz und St. Pölten mit 24,5 bzw. 24 Grad in der Nacht

Am fünften Platz landete schon Linz, wo es in der Nacht auf Montag nicht “kühler” als 24,5 Grad wurde. Auch in der niederösterreichischen Landeshauptstadt St. Pölten blieb es mit 24 Grad sehr warm. Eisenstadt als burgenländische Landesmetropole brachte es auf 22,3 Grad. An den Messstellen Graz Straßgang und Klagenfurt HTL1 waren es 21,7 Grad, in Bregenz 20,8 und in Salzburg Freisaal 20,6 Grad.

Einer der Orte in sonst luftigen Höhen, die ebenso wenig abkühlten, war der Kolomansberg (1.113 Meter) in Salzburg. Dort sank die Temperatur ebenfalls nicht unter 21,7 Grad.