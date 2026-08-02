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Wasserkanonen zur Kühlung von Baseballfans in Seoul

Rekordtemperatur von 42,5 Grad in Südkorea

Sonntag, 02. August 2026 | 09:09 Uhr
Wasserkanonen zur Kühlung von Baseballfans in Seoul
APA/APA/YONHAP/-
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In Südkorea ist die höchste Temperatur seit Beginn der Aufzeichnungen vor mehr als einem Jahrhundert gemessen worden. In der südöstlichen Stadt Yangsan wurden am Sonntag um 13.26 Uhr (Ortszeit, 6.26 MESZ) 42,5 Grad Celsius gemessen, wie die staatliche Wetterbehörde des Landes mitteilte. In Südkorea herrscht seit Tagen eine Hitzewelle mit Temperaturen über 40 Grad Celsius. In mehr als 20 Gemeinden in Südkorea galten am Sonntag Warnungen aufgrund der Hitzewelle.

Der Wetterbehörde zufolge hat sich die durchschnittliche jährliche Zahl der Hitzewellentage im Land in den vergangenen fünf Jahren auf 19 mehr als verdoppelt, verglichen mit acht Tagen in den 1970er-Jahren. Ein Hitzewellentag ist demnach ein Tag, an dem die Höchsttemperatur mindestens 33 Grad Celsius erreicht. Wissenschafter warnen, dass Extremwetterereignisse wie Hitzewellen infolge des menschengemachten Klimawandels häufiger und intensiver auftreten.

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