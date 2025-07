Rentner sammelt Fahrdelikte wie Briefmarken

Von: Ivd

Bozen/Meran – Ein vermeintlicher Routineeinsatz auf der Schnellstraße zwischen Meran und Bozen hat sich am Donnerstagmorgen als brisante Angelegenheit entpuppt. Die Verkehrspolizei wurde gegen 8.00 Uhr zu einem liegengebliebenen Fahrzeug kurz vor dem Tunnel von Schloss Sigmundskron gerufen. Eine scheinbar harmlose Panne, doch beim Eintreffen der Beamten nahm der Fall eine unerwartete Wendung.

Die Streife der Bozner Verkehrspolizei sicherte zunächst die Pannenstelle ab: Eine Fiat Punto stand unbeleuchtet auf der rechten Fahrspur, der Motor war aus – der Tank offenbar leer. Am Steuer saß ein 75-jähriger Südtiroler, der gegenüber den Beamten angab, weder Führerschein noch Fahrzeugschein bei sich zu haben. Er blieb vage, gab keine weiteren Gründe an.

Ein Abgleich mit den Datenbanken brachte Klarheit: Die Fahrerlaubnis war dem Mann bereits vor elf Jahren vom Bozner Regierungskommissariat entzogen worden. Zudem war der Wagen offiziell zur Beschlagnahmung ausgeschrieben.

Mehrfache Verstöße im laufenden Jahr

Noch brisanter: Es war nicht das erste Mal in jüngster Zeit, dass der Mann ohne Führerschein erwischt wurde. Bereits 2024 wurde er in Bozen von der Stadtpolizei gestoppt, im laufenden Jahr erfolgten weitere Anzeigen durch Polizeistreifen in Trient und Brescia, stets wegen Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis.

Für die Beamten blieb nach dem Vorfall auf der Schnellstraße nur noch die Anwendung der vollen rechtlichen Konsequenzen. Laut Straßenverkehrsordnung droht bei wiederholtem Fahren ohne Führerschein eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr. Außerdem wurde das Auto beschlagnahmt und eine Geldstrafe für das widerrechtliche Führen eines bereits beschlagnahmten Fahrzeugs in Höhe von 1.984 Euro verhängt.

Gefahr für sich und andere

Besonders heikel war in diesem Fall die Situation auf der Schnellstraße selbst. Fahrzeuge, die auf der Fahrbahn zum Stehen kommen, stellen ein erhebliches Risiko dar – nicht nur für die Insassen, sondern auch für den nachfolgenden Verkehr und die Einsatzkräfte. Glücklicherweise kam es in diesem Fall zu keinem Unfall.