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Man gönnt dem Wal Ruhe

Rettungsaktion für Ostsee-Buckelwal unterbrochen

Dienstag, 31. März 2026 | 20:57 Uhr
Man gönnt dem Wal Ruhe
APA/APA/dpa/DANIEL MÜLLER
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Von: APA/dpa

Am Dienstag soll es vorerst keine weitere Rettungsaktion für den Buckelwal vor Wismars Ostseeküste geben. Man wolle dem Tier Ruhe gönnen, in der Hoffnung, dass das Tier es alleine schaffe sich freizuschwimmen, teilte ein Sprecher des Umweltministeriums mit. Am Mittwoch früh solle erneut ein Team den Zustand des Wals überprüfen.

Das Tier tauchte zwischenzeitlich ab, wurde aber am Dienstagvormittag erneut gesichtet. Dabei schwamm es zunächst frei, doch dann teilten Umweltminister Till Backhaus (SPD) und Greenpeace mit, dass der inzwischen “Timmy” genannte Meeressäuger wieder festsitze. Allerdings liege er so auf, dass er sich von selbst befreien können – wenn er denn wolle.

Der Buckelwal war zunächst in der Nacht zum 23. März auf einer Sandbank in Schleswig-Holstein vor Timmendorfer Strand gestrandet. Später gelang es dem Tier, das flache Wasser zu verlassen, nachdem Helfer eine Rinne ausgehoben hatten. Am Samstag wurde er dann vor Wismar in flachem Wasser gesichtet. Nach Angaben des Umweltministeriums war der Wal seit dem 3. März im küstennahen Bereich der Ostsee unterwegs.

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