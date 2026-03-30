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Natur pur bei Asiago

Italien: Hirsch-Parade im Schnee – VIDEO

Montag, 30. März 2026 | 17:14 Uhr
Hirsche Wild im Schnee Italien Rudel
Facebook/M. Lanzarin
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Von: luk

Gallio – Ein außergewöhnlicher Moment aus den Bergen der norditalienischen Region Veneto sorgt in den sozialen Medien derzeit für Begeisterung: In Gallio, auf dem verschneiten Hochplateau von Asiago (Provinz Vicenza), hat ein Autofahrer bei Morgengrauen einen atemberaubenden Anblick eingefangen – ein ganzer Trupp von Hirschkühen überquert gemächlich die Straße, eine nach der anderen, in einer fast majestätischen „Parade“ durch die weiße Landschaft.

Die Szene, gefilmt am frühen Morgen des 26. März, zeigt, wie die Tiere mit eleganten Sprüngen sogar das frisch eingeschneite Geländer überwinden. Der Filmer, Autofahrer Claudio Lora, reagierte besonnen: Er hielt rechtzeitig an, blieb auf Abstand und wurde so zum stillen Zeugen eines seltenen Naturschauspiels.

Naturfotograf Mario De Marco erklärt, warum solch ein Anblick im Frühling gar nicht so ungewöhnlich ist: “In dieser Jahreszeit bewegen sich Hirschkühe oft in Gruppen und fern der Männchen. Ihr Verhalten im Video wirkt ruhig. Sie fliehen also vermutlich vor keinem Feind.”

Auch Marco Toniato, Präsident der ENPA Vicenza (Tierschutzorganisation), zeigt sich begeistert: “Ein wunderschönes Video! Es ist selten, die Tiere so nah und ungestört zu sehen.”

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