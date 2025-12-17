Aktuelle Seite: Home > Chronik > “Revolverheld” löst Schock in Bozner Einkaufszentrum aus
Polizeieinsatz

“Revolverheld” löst Schock in Bozner Einkaufszentrum aus

Mittwoch, 17. Dezember 2025 | 11:42 Uhr
auto Polizei
Quästur
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – Ein 27-Jähriger hat in einem Einkaufszentrum in der Bozner Industriezone am Dienstagabend Panik ausgelöst. Weil der Mann offenbar mit einer Pistole im Hosenbund unterwegs war, musste die Polizei einschreiten.

Ein Zeuge hat den Notruf gewählt und die Polizei informiert. Dank der präzisen Personenbeschreibung des Anrufers konnten die Beamten den Verdächtigen schnell lokalisieren. Er befand sich bereits auf einem Parkplatz im Außenbereich des Areals.

Mit der nötigen Vorsicht näherten sich die Polizisten dem Mann und setzten ihn fest. Schon bald konnte Entwarnung gegeben werden – zumindest teilweise: Es handelte sich nicht um eine echte Schusswaffe, sondern um eine Soft-Air-Pistole. Allerdings fehlte der gesetzlich vorgeschriebene rote Stöpsel an der Laufmündung, wodurch die Attrappe optisch kaum von einer echten Pistole zu unterscheiden war.

Haschisch bei Durchsuchung gefunden

Bei der Durchsuchung des 27-Jährigen fanden die Beamten außerdem ein Päckchen mit zehn Gramm Haschisch.

Der Einheimische ist den Behörden aufgrund zahlreicher Vorstrafen bereits bekannt. Er wurde zur Quästur gebracht und auf freiem Fuß angezeigt – wegen unerlaubten Mitführens von waffenähnlichen Gegenständen sowie wegen Drogenhandels.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Melonis Schachzug: Italien lehnt im Streit um russische Vermögenswerte EU-Plan ab
Kommentare
73
Melonis Schachzug: Italien lehnt im Streit um russische Vermögenswerte EU-Plan ab
EU-Kommission ebnet Weg für Aus vom Verbrenner-Aus
Kommentare
37
EU-Kommission ebnet Weg für Aus vom Verbrenner-Aus
EU lockert CO2-Zielwerte für Autos
Kommentare
37
EU lockert CO2-Zielwerte für Autos
Ultner Fichte erstrahlt vor Petersdom in Rom
Kommentare
28
Ultner Fichte erstrahlt vor Petersdom in Rom
Wieder “Naja”: Ja oder Nein?
Kommentare
27
Wieder “Naja”: Ja oder Nein?
Anzeigen
Avatar: Fire and Ash
Avatar: Fire and Ash
Ab 17. Dezember im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
Interview - Mauro Santini
Interview - Mauro Santini
CEO der Gruppe Santini und Vizepräsident von Confindustria Südtirol
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 