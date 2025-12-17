“Revolverheld” löst Schock in Bozner Einkaufszentrum aus

Von: mk

Bozen – Ein 27-Jähriger hat in einem Einkaufszentrum in der Bozner Industriezone am Dienstagabend Panik ausgelöst. Weil der Mann offenbar mit einer Pistole im Hosenbund unterwegs war, musste die Polizei einschreiten.

Ein Zeuge hat den Notruf gewählt und die Polizei informiert. Dank der präzisen Personenbeschreibung des Anrufers konnten die Beamten den Verdächtigen schnell lokalisieren. Er befand sich bereits auf einem Parkplatz im Außenbereich des Areals.

Mit der nötigen Vorsicht näherten sich die Polizisten dem Mann und setzten ihn fest. Schon bald konnte Entwarnung gegeben werden – zumindest teilweise: Es handelte sich nicht um eine echte Schusswaffe, sondern um eine Soft-Air-Pistole. Allerdings fehlte der gesetzlich vorgeschriebene rote Stöpsel an der Laufmündung, wodurch die Attrappe optisch kaum von einer echten Pistole zu unterscheiden war.

Haschisch bei Durchsuchung gefunden

Bei der Durchsuchung des 27-Jährigen fanden die Beamten außerdem ein Päckchen mit zehn Gramm Haschisch.

Der Einheimische ist den Behörden aufgrund zahlreicher Vorstrafen bereits bekannt. Er wurde zur Quästur gebracht und auf freiem Fuß angezeigt – wegen unerlaubten Mitführens von waffenähnlichen Gegenständen sowie wegen Drogenhandels.