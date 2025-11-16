Aktuelle Seite: Home > Chronik > Riggertalschleife: Ab morgen starten in der Nacht Asphaltfräsarbeiten
Am 17. und 18. November einspuriger Verkehr von 20.00 bis 6.00 Uhr

Riggertalschleife: Ab morgen starten in der Nacht Asphaltfräsarbeiten

Sonntag, 16. November 2025 | 12:08 Uhr
Von: mk

Natz-Schabs – Die Arbeiten für die verbesserte Statik der Straßenbrücke übers Riggertal in der Gemeinde werden kommende Woche beendet. Am Montag, 17. November und am Dienstag, 18. November werden in den Nachtstunden und frühen Morgenstunden jeweils von 20.00 Uhr bis 6.00 Uhr Fräsarbeiten am Asphalt abgewickelt.

Während dieser Arbeiten kann der Verkehr nur einspurig verlaufen. Konkret wird in der Nacht auf Montag eine zwölf Zentimeter dicke Asphaltschicht entfernt, um überschüssiges Gewicht abzutragen, das sich im Laufe der Jahre durch das wiederholte Auftragen von Belag angesammelt hat.

Dann werden die Bereiche rund 20 Meter vor und nach der Brücke an den bestehenden Belag angepasst. In der Nacht auf Dienstag werden drei Zentimeter provisorischer Asphalt aufgetragen. Diese Schicht soll bis zum kommenden Frühjahr genutzt werden.

Bezirk: Eisacktal

© 2025 First Avenue GmbH
 