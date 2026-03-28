Rollstuhlfahrer aus verrauchter Wohnung in Linz gerettet

Von: apa

Eine auf ein Bett gefallene Duftkerze hat Samstagvormittag den Brand einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus im Linzer Stadtteil Kleinmünchen ausgelöst. Der 65-jährige Bewohner, der auf den Rollstuhl angewiesen ist, konnte sich noch zur Wohnungstür schleppen und diese aufsperren, berichtete die Polizei. Er schaffte es jedoch nicht, die Tür eigenständig zu öffnen. Die Feuerwehr barg den Mann schließlich aus seiner stark verrauchten Wohnung.

Alle 36 Bewohner des Mehrparteienhauses wurden zunächst aufgrund der Rauchentwicklung evakuiert. Das Feuer war jedoch rasch gelöscht, und bis auf die Brandwohnung konnten alle Wohneinheiten wieder bezogen werden. Der 65-Jährige und eine weitere Bewohnerin des Hauses wurden ins Krankenhaus gebracht. 38 Feuerwehrleute mit neun Fahrzeugen, Rotes Kreuz und Polizei waren im Einsatz.