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Einbruch in Bozen

Rubbellose im Wert von 9.000 Euro gestohlen

Sonntag, 12. April 2026 | 12:07 Uhr
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Quästur
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Von: mk

Bozen – Die Polizei ist in der vergangenen Nacht aufgrund eines Einbruchs in einer Bar in der Drusus-Allee in Bozen ausgerückt. Anrainer hatten die Ordnungshüter gegen 4.15 Uhr in der Früh verständigt.

Als die Beamten am Ort des Geschehens eintrafen, stellten sie fest, dass die gläserne Eingangstür mit einem Pflasterstein eingeschlagen worden war. Auf dem Boden lagen zahllose Münzen herum, die aus der zu Boden geschleuderten Kasse stammten.

Zwei Zeugen, die auf ihrem Heimweg den mutmaßlichen Täter beim Verlassen der Bar gesehen hatten, konnten den Ermittlern eine detaillierte Beschreibung liefern.

Nur wenige Minuten später griffen die Polizisten einen Verdächtigen auf. Trotz eines Fluchtversuchs gelang es den Beamten, den Mann festzuhalten.

Nach der Sichtung von Aufnahmen mehrerer Überwachungskameras konnten die Ermittler auch die Beute sicherstellen. Dabei handelt es sich um Lottoscheine und Rubbellose im Wert von rund 9.000 Euro, die der Täter vor seiner Festnahme versteckt hatte.

Bei dem Mann handelt es sich um einen 39-jährigen Tunesier, der sich nun in einem Schnellverfahren verantworten muss. Die Quästur will außerdem ein Dekret zur Abschiebung des Mannes erlassen.

Bezirk: Bozen

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