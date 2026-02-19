Aktuelle Seite: Home > Chronik > Rutschige Straßen führen zu Feuerwehreinsätzen
Selbst in Bozen waren die Fahrbahnen schneebedeckt

Rutschige Straßen führen zu Feuerwehreinsätzen

Donnerstag, 19. Februar 2026 | 13:57 Uhr
640046677_1385935846899030_678737720675552239_n
Facebook/Landesfeuerwehrverband Südtirol
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Schneefall wurde von den Meteorologen für den Donnerstag prognostiziert. Dennoch schüttelte Frau Holle doller ihre Kissen aus, als erwartet. Selbst in Bozen sind einige Zentimeter Schnee gefallen und es schneite mehrere Stunden durch.

Schnee bis in die Tallagen bedeutete für die Einsatzkräfte viel Arbeit: Die Feuerwehren mussten zu mehreren Fahrzeugbergungen und Verkehrsunfällen ausrücken. Ihr Appell: “Achten Sie bitte auf rutschige Fahrbahnen und fahren Sie nur mit Winterausrüstung!”

Um die Mittagszeit war von rund 15 Feuerwehren die Rede, die aufgrund von Fahrzeugbergungen im Einsatz sind. Rutschige Straßen gab es sogar auf der Brennerautobahn A22 im Unterland und bei Trient.

Am meisten Schnee im Ultental und Überetsch

Landesmeteorologe Dieter Peterlin hat um 12.00 Uhr eine Zwischenbilanz gezogen: “Bis jetzt hat es am meisten im Ultental und Überetsch geschneit mit zehn bzw. fünf Zentimeter. Vorübergehend trocken ist es aktuell von Brixen bis Antholz durch föhnigen Effekt, hier gibt es am Nachmittag wieder Regen bzw. Schnee.”

X/Dieter Peterlin

Bereits am morgigen Freitag soll es wieder deutlich milder werden.

Die jüngsten Schneefälle sorgen auch für eine erhöhte Lawinengefahr. Diese war bereits in den vergangenen Tagen als “groß” beschrieben worden.

 

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Düstere Analyse: Südtirols Jugend blutet aus
Kommentare
74
Düstere Analyse: Südtirols Jugend blutet aus
299 Führerscheine weg: Merans Handy-Sünder lernen es nicht
Kommentare
50
299 Führerscheine weg: Merans Handy-Sünder lernen es nicht
Unfassbar: Mann streitet um Parkplatz mit dem Schlagring
Kommentare
37
Unfassbar: Mann streitet um Parkplatz mit dem Schlagring
Leere Gasspeicher: Italien über EU-Schnitt – Deutschland unter Druck
Kommentare
28
Leere Gasspeicher: Italien über EU-Schnitt – Deutschland unter Druck
Italiener geben 18 Milliarden für Alarmanlagen aus
Kommentare
26
Italiener geben 18 Milliarden für Alarmanlagen aus
Anzeigen
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Bayerisches Outdoor Filmfestival 2026
Bayerisches Outdoor Filmfestival 2026
Die besten Outdoor-Filme des Jahres.
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 