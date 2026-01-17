S-Bahn bei Wien-Mitte wegen technischer Störung evakuiert

Eine Schnellbahn der ÖBB auf Brücke über die Neue Donau (Symbolbild)

Von: apa

Rund 150 Fahrgäste mussten Samstagfrüh eine Schnellbahn im Bereich des Verkehrsknotenpunkts Wien-Mitte in einem Tunnel verlassen. Der Zug sei aufgrund einer technischen Störung auf der Strecke liegengeblieben, sagte eine ÖBB-Sprecherin auf APA-Anfrage. Die Passagierinnen und Passagiere wurden mit Hilfe der Berufsfeuerwehr aus der Garnitur evakuiert und in die Station zurückbegleitet.

Dem Triebwagenführer sei eine technische Störung angezeigt worden. Er hielt beim Praterstern an dem Zug Nachschau und fuhr unter dem Eindruck, das Problem sei behoben, weiter, so die Sprecherin. “Keine 100 Meter danach ist die Störungsmeldung aber wieder aufgetreten.”

Evakuierung nach rund einer Viertelstunde abgeschlossen

Darauf wurde mit der Feuerwehr die Evakuierung der Fahrgäste eingeleitet, die problemlos ablief. Der Einsatz habe um 8.40 Uhr begonnen, um 8.55 Uhr konnte er beendet werden, hieß es.

Am Vormittag gab es auf der Stammstrecke der S-Bahn keine Einschränkungen, so die ÖBB weiter. In dem Bereich gebe es genügend andere Gleise zum Ausweichen.