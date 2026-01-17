Benedikter für ein Tempolimit 30 km/h in Bozen

Von: mk

Bozen – Gemeinderat Rudi Benedikter nimmt die Vision von Bürgermeister Claudio Corrarati beim Wort, Bozens Status als Südtiroler Landeshauptstadt zu stärken. Gleichzeitig argumentier der grüne Gemeinderat: Wer den Glanz einer „Hauptstadt“ will, müsse auch die Verantwortung für Sicherheit und Klimaschutz übernehmen. Für Benedikter gehört ein Tempolimit von 30 km/h im Stadtbereich maßgeblich dazu.

Benedikter verweist auf Rom als Vorbild. Nach den positiven Erfahrungen in Bologna habe nun auch „Roma Capitale“ das Tempolimit von 30 km/h im historischen Zentrum und auf mehreren Umfahrungsstraßen ausgeweitet.

Für Benedikter ist klar: Der Status einer Hauptstadt bringe nicht nur Prestige und finanzielle Vorteile, sondern bedeute auch Verantwortung und verpflichte die Stadtverwaltung zu konkreten Strategien für eine ökosoziale und klimaneutrale Entwicklung der Stadt.

Laut Benedikter zählt dazu auch die Einführung weitläufiger Zonen mit einem Tempolimit von 30 km/h.