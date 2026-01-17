Aktuelle Seite: Home > Chronik > Teure E-Bikes gestohlen: 26-Jähriger in U-Haft
Verstärkte Polizeikontrollen in Bozen

Teure E-Bikes gestohlen: 26-Jähriger in U-Haft

Samstag, 17. Januar 2026 | 11:09 Uhr
DSC_4544 (1)
Quästur
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – Die Polizei hat in Bozen am Freitagnachmittag einen 26-jährigen Tunesier ohne festen Wohnsitz aufgegriffen und verhaftet. Grundlage war ein Vollstreckungsbefehl, den der Ermittlungsrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft erlassen hat. Dem Mann werden Straftaten in 16 Fällen vorgeworfen.

In erster Linie handelt es sich um Eigentumsdelikte. So soll der 26-Jährige mehrere hochwertige E-Bikes im Gesamtwert von über 20.000 Euro gestohlen haben. Zudem werden ihm Körperverletzung und unerlaubter Waffenbesitz zur Last gelegt.

Verstärkte Kontrollen

Quästor Giuseppe Ferrari hat außerdem intensivierte Kontrollen im Stadtgebiet angeordnet. Verstärkung erhielten die Beamten aus Bozen unter anderem von der Abteilung für Kriminalprävention. Im Fokus standen Brennpunkte wie der Obstmarkt, der Dominikanerplatz, die Wolkensteinstraße, der Kapuzinerplatz, die Zone beim Stadttheater, der Mazzini und der L. Ziller-Platz sowie der Park der Religionen.

Die Bilanz der Schwerpunktkontrollen: Zehn Personen wurden angezeigt – sechs davon, weil sie gegen ein städtisches Aufenthaltsverbot verstoßen haben.

Vier weitere Anzeigen betrafen mutmaßliche Ladendiebe, die in verschiedenen Geschäften der Stadt identifiziert werden konnten.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Fataler Einbruch: Räuber im Handgemenge tödlich verletzt
Kommentare
64
Fataler Einbruch: Räuber im Handgemenge tödlich verletzt
40 Stunden und nicht mehr
Kommentare
64
40 Stunden und nicht mehr
So viel müssen Raucher ab heute mehr bezahlen
Kommentare
46
So viel müssen Raucher ab heute mehr bezahlen
Machado überreichte Trump Friedensnobelpreis-Medaille
Kommentare
31
Machado überreichte Trump Friedensnobelpreis-Medaille
Schützenbund kritisiert olympischen Webauftritt für Antholz
16
Schützenbund kritisiert olympischen Webauftritt für Antholz
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 