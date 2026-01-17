Teure E-Bikes gestohlen: 26-Jähriger in U-Haft

Von: mk

Bozen – Die Polizei hat in Bozen am Freitagnachmittag einen 26-jährigen Tunesier ohne festen Wohnsitz aufgegriffen und verhaftet. Grundlage war ein Vollstreckungsbefehl, den der Ermittlungsrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft erlassen hat. Dem Mann werden Straftaten in 16 Fällen vorgeworfen.

In erster Linie handelt es sich um Eigentumsdelikte. So soll der 26-Jährige mehrere hochwertige E-Bikes im Gesamtwert von über 20.000 Euro gestohlen haben. Zudem werden ihm Körperverletzung und unerlaubter Waffenbesitz zur Last gelegt.

Verstärkte Kontrollen

Quästor Giuseppe Ferrari hat außerdem intensivierte Kontrollen im Stadtgebiet angeordnet. Verstärkung erhielten die Beamten aus Bozen unter anderem von der Abteilung für Kriminalprävention. Im Fokus standen Brennpunkte wie der Obstmarkt, der Dominikanerplatz, die Wolkensteinstraße, der Kapuzinerplatz, die Zone beim Stadttheater, der Mazzini und der L. Ziller-Platz sowie der Park der Religionen.

Die Bilanz der Schwerpunktkontrollen: Zehn Personen wurden angezeigt – sechs davon, weil sie gegen ein städtisches Aufenthaltsverbot verstoßen haben.

Vier weitere Anzeigen betrafen mutmaßliche Ladendiebe, die in verschiedenen Geschäften der Stadt identifiziert werden konnten.