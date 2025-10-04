Aktuelle Seite: Home > Chronik > Salurn: Gruppe von Jugendlichen angezeigt
Drogen und Messer

Salurn: Gruppe von Jugendlichen angezeigt

Samstag, 04. Oktober 2025 | 16:02 Uhr
CC Egna materiale sequestrato
Foto: Carabinieri
Schriftgröße

Von: lup

Salurn – Eine Gruppe von Jugendlichen ist in den vergangenen Tagen bei einer Polizeikontrolle in Salurn auffällig geworden. Die Carabinieri entdeckten dabei ein Messer sowie Drogen. Die Jugendlichen wurden angezeigt.

Der Vorfall ereignete sich in der Aldo-Moro-Straße, wo die Carabinieri gemeinsam mit der mobilen Funkstreifen-Einheit aus Neumarkt zwei Fahrzeuge überprüften – einen Kleinwagen und ein Wohnmobil. Darin befanden sich sechs junge Erwachsene im Alter zwischen 20 und 24 Jahren, die aus verschiedenen Gemeinden stammen, darunter Salurn, Mogliano Veneto (Provinz Treviso), Martina Franca (Provinz Tarent), Leifers (Provinz Bozen), Trevignano (Provinz Treviso) und Castello di Godego (Provinz Treviso).

Bei der Durchsuchung stießen die Carabinieri im Armaturenbrett auf ein verstecktes Klappmesser. Zudem wurden 37 Gramm Haschisch sowie ein bereits fertiggestellter Joint sichergestellt. Die Drogen konnten drei der sechs Jugendlichen zugeordnet werden. Alle Beteiligten wurden wegen Verstößen im Zusammenhang mit Waffen und Drogen angezeigt.

Bezirk: Überetsch/Unterland

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Überetsch/Unterland

Meistkommentiert
Deutsches Urlauberpaar trifft in Bozen auf auf harte Realität
Kommentare
94
Deutsches Urlauberpaar trifft in Bozen auf auf harte Realität
Entern, ohne zu töten: „Global Sumud Flotilla“ gestoppt
Kommentare
50
Entern, ohne zu töten: „Global Sumud Flotilla“ gestoppt
Ernährungsweise trägt weiterhin stark zur Klimakrise bei
Kommentare
36
Ernährungsweise trägt weiterhin stark zur Klimakrise bei
Zehn Sanitätsbedienstete wegen Sprachzertifikat vom Dienst entbunden
Kommentare
32
Zehn Sanitätsbedienstete wegen Sprachzertifikat vom Dienst entbunden
Musk erster Mensch mit 500 Milliarden Dollar Vermögen – VIDEO
Kommentare
31
Musk erster Mensch mit 500 Milliarden Dollar Vermögen – VIDEO
Anzeigen
Radicchiotage am Deutschnonsberg
Radicchiotage am Deutschnonsberg
26.9. – 26.10.2025
Südtirols Weg zur Kreislaufwirtschaft
Südtirols Weg zur Kreislaufwirtschaft
Neue Strategie für Bau, Abfall und weitere Sektoren
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 