Salurn: Gruppe von Jugendlichen angezeigt

Von: lup

Salurn – Eine Gruppe von Jugendlichen ist in den vergangenen Tagen bei einer Polizeikontrolle in Salurn auffällig geworden. Die Carabinieri entdeckten dabei ein Messer sowie Drogen. Die Jugendlichen wurden angezeigt.

Der Vorfall ereignete sich in der Aldo-Moro-Straße, wo die Carabinieri gemeinsam mit der mobilen Funkstreifen-Einheit aus Neumarkt zwei Fahrzeuge überprüften – einen Kleinwagen und ein Wohnmobil. Darin befanden sich sechs junge Erwachsene im Alter zwischen 20 und 24 Jahren, die aus verschiedenen Gemeinden stammen, darunter Salurn, Mogliano Veneto (Provinz Treviso), Martina Franca (Provinz Tarent), Leifers (Provinz Bozen), Trevignano (Provinz Treviso) und Castello di Godego (Provinz Treviso).

Bei der Durchsuchung stießen die Carabinieri im Armaturenbrett auf ein verstecktes Klappmesser. Zudem wurden 37 Gramm Haschisch sowie ein bereits fertiggestellter Joint sichergestellt. Die Drogen konnten drei der sechs Jugendlichen zugeordnet werden. Alle Beteiligten wurden wegen Verstößen im Zusammenhang mit Waffen und Drogen angezeigt.