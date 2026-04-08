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Gemeinsamer Einsatz für einen Kleinfalken

Salurn: Tierrettung am Haderburg-Steig

Mittwoch, 08. April 2026 | 23:07 Uhr
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Facebook/Freiwillige Feuerwehr Salurn, Vigili del Fuoco Salorno
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Von: ka

Salurn – Am späten Mittwochnachmittag, gegen 17.30 Uhr, wurde die Freiwillige Feuerwehr Salurn zu einem nicht alltäglichen Einsatz alarmiert. Ein Wanderer hatte auf dem Weg zur historischen Haderburg einen verletzten Kleinfalken im unwegsamen Gelände entdeckt.

Facebook/Freiwillige Feuerwehr Salurn, Vigili del Fuoco Salorno

Nach Eingang der Einsatzmeldung rückte die Feuerwehr aus, um dem verletzten Greifvogel zu helfen. Dank der präzisen Angaben des Finders konnte das Tier schnell lokalisiert werden. In einer gemeinsamen Aktion gelang es den Wehrleuten, den sichtlich geschwächten Falken behutsam zu sichern und einzufangen.

Facebook/Freiwillige Feuerwehr Salurn, Vigili del Fuoco Salorno

Besonders hervorzuheben ist die Hilfsbereitschaft des aufmerksamen Salurner Mitbürgers: Er beließ es nicht nur beim Absetzen des Notrufs, sondern übernahm im Anschluss eigenständig den Transport des Tieres zu einem spezialisierten Tierarzt nach Bozen.

Freiwillige Feuerwehr Salurn: „Solch ein vorbildliches Handeln verdient besondere Anerkennung. Es zeigt das starke Miteinander in unserer Gemeinde – vielen Dank für diesen großartigen Einsatz!“

Facebook/Freiwillige Feuerwehr Salurn, Vigili del Fuoco Salorno

Der Kleinfalke befindet sich nun in medizinischer Obhut, wo er hoffentlich schnell wieder zu Kräften kommt, um bald wieder über der Haderburg kreisen zu können.

Bezirk: Überetsch/Unterland

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