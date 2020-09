Sand in Taufers: Einheimischer Koch tödlich verunglückt

Sand in Taufers – In Sand in Taufers ist es am frühen Donnerstagabend zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen.

Ersten Meldungen zufolge ist gegen 18.30 Uhr auf der Höhe der Esso-Tankstelle eine Person auf einem Scooter mit einem Pkw zusammengeprallt. Dabei erlitt die Person tödliche Verletzungen.

Im Einsatz befanden sich ein Notarzteinsatzwagen, ein Rettungstransportwagen, die Feuerwehr, die Carabinieri sowie die Notfallseelsorge.

Wie das Tagblatt Dolomiten am Freitag berichtet, handelt es sich bei dem Unfallopfer um den 54-jährigen E. G., einen einheimischen Koch.

Mehr zu dem Unfall lest ihr in der aktuellen Ausgabe des Tagblatts Dolomiten!