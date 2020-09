Sand in Taufers: Tödlicher Verkehrsunfall

Sand in Taufers – In Sand in Taufers kam es am frühen Donnerstagabend zu einem tödlichen Verkehrsunfall.

Ersten Meldungen zufolge wurde gegen 18.30 Uhr auf der Höhe der Esso-Tankstelle eine Person angefahren. Dabei erlitt die Person tödliche Verletzungen.

Vor Ort im Einsatz befanden sich ein Notarzteinsatzwagen, ein Rettungstransportwagen, die Feuerwehr, die Carabinieri sowie die Notfallseelsorge.