Sand in Taufers: Person gerät unter Baumstamm

Sand in Taufers – In Sand in Taufers hat sich am Samstagnachmittag kurz nach 13.30 Uhr ein Arbeitsunfall ereignet.

Ersten Informationen zufolge ist eine Person oberhalb des Stillwagerhofs im Wald unter einen umstürzenden Baum geraten und wurde dabei erheblich verletzt.

Im Einsatz standen der Notarzthubschrauber Pelikan 2, die Carabinieri, die Bergrettung und ein Rettungstransportwagen. Der Verletzte wurde ins Brunecker Krankenhaus gebracht