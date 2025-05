Sanitätsbetrieb: Gestörte Internetanbindung funkt dazwischen

Von: mk

Bozen – Aufgrund einer Störung der Web-Infrastruktur eines Internetdienstleisters in Südtirol sind seit heute Mittag Teile der Verwaltung des Südtiroler Sanitätsbetriebes von Internet- und Telefonverbindung getrennt.

Standorte, die über Leitungen dieses Dienstleisters verbunden sind, funktionieren in eingeschränktem Maße. Dies betrifft etwa verschiedene Verwaltungsdienste, einige Dienste in den Gesundheitssprengeln und der Gesundheitsversorgung vor Ort. Auch die Telefonanbindungen an die Krankenhäuser sind in Teilen davon betroffen. Nicht betroffen von der Störung waren die klinischen Systeme Krankenhäuser des Südtiroler Sanitätsbetriebes.

Der Dienstleister hat dem Südtiroler Sanitätsbetrieb eine zügige Beseitigung der Störung zugesichert.