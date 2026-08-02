Sarntal: Brücke an der Hauptstraße kurzzeitig in Gefahr – VIDEO

Von: Lukas Unterkofler

Sarnthein – Ein drohendes Übertreten des Rötenbachs im Sarntal hat am Samstagabend einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Gegen 21.00 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Sarnthein alarmiert.

Grund für den Einsatz war eine gefährliche Materialansammlung im Bachbett. Durch mitgeführtes Geröll und Schwemmmaterial war der Pegel des Rötenbachs stark angestiegen, sodass die Wassermassen drohten, über die Ufer zu treten und die Brücke an der Hauptstraße zu erreichen.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich die Lage als kritisch dar: Große Mengen an Geröll hatten sich im Bach angesammelt und den Abfluss behindert. Die Brücke war unmittelbar gefährdet.

Glücklicherweise entspannte sich die Situation kurz darauf von selbst. Der Materialfluss kam zum Stillstand, wodurch der Wasserstand wieder sank. Der Bach zog sich in der Folge um mehrere Meter zurück.

Nach einer Kontrolle der Brücke sowie des Bachverlaufs konnte die Feuerwehr den Einsatz beenden und wieder einrücken. Verletzt wurde niemand.

Im Video ist der Bachverlauf zu sehen nachdem er rund vier Meter zurückgewichen war.