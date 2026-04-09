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Mario Adorf wurde 95 Jahre alt

Schauspieler Mario Adorf ist tot

Donnerstag, 09. April 2026 | 10:34 Uhr
Mario Adorf wurde 95 Jahre alt
APA/APA/dpa/Karl-Josef Hildenbrand
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Von: apa

Der Schauspieler Mario Adorf ist tot. Er sei im Alter von 95 Jahren am Mittwoch “nach kurzer Krankheit in seiner Wohnung in Paris eingeschlafen”, teilte sein langjähriger Manager Michael Stark laut AFP am Donnerstag mit. Adorf wirkte in vielen Theater-, Kino- und Fernsehproduktionen mit. In Erinnerung wird er durch zahlreiche Klassiker wie “Die Blechtrommel”, “Winnetou” oder “Der kleine Lord” sowie durch seine Rolle in der Kult-Serie “Kir Royal” bleiben.

Geboren am 8. September 1930 in Zürich, studierte er nach der Matura Schauspiel an der Otto-Falckenberg-Schule in München. Danach ging er ans Theater und zum Film. Es war der Start einer großen Karriere mit einer enormen Bandbreite an Rollen. Der Durchbruch kam 1957 mit “Nachts, wenn der Teufel kam” mit seiner Darstellung des vermeintlichen Frauenmörders Bruno Lüdke, eines geistig Behinderten. Adorf war fortan auf die Rolle des Schurken abonniert. Regelrecht zum Publikumsfeind wurde er, weil er 1963 in “Winnetou” als Halunke Santer Winnetous Schwester Nscho-tschi erschoss.

Aber auch international machte Adorf Karriere – lebte zeitweise in Italien und bekam Aufträge aus Hollywood. Als er merkte, dass er dort auf die Rolle des Mexikaners abonniert blieb, kehrte er wieder nach Europa zurück. Dort besetzte ihn Volker Schlöndorff in “Die verlorene Ehre der Katharina Blum” und danach in der mit dem Oscar ausgezeichneten Verfilmung des Günter-Grass-Romans “Die Blechtrommel”. Für Helmut Dietl spielte er im Kinoerfolg “Rossini” oder in der Serie “Kir Royal”. Insgesamt spielte Adorf im Laufe seiner Karriere mehr als 200 Rollen. Adorf habe ihm bei einem letzten Besuch vor kurzer Zeit noch mit auf den Weg gegeben, dass er sich “bei seinem Publikum für die jahrzehntelange Treue bedankt”, so Stark.

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