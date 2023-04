Schenna: Arbeitsunfall in der Masulschlucht

Schenna – In der Gemeinde Schenna kam es am Montagnachmittag zu einem Arbeitsunfall. Ersten Informationen zufolge verletzte sich gegen 17.00 Uhr ein Mann bei einem Sturz während Waldarbeiten in der Masulschlucht. Der Mann, der sich beim Unfall leichte Verletzungen zugezogen hatte, wurde vom Notarzt erstversorgt und in das Krankenhaus von Meran gebracht.

Vor Ort im Einsatz standen der Notarzthubschrauber Pelikan1, die Bergrettung sowie die Feuerwehr.