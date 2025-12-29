Schicksalsschlag für junge Familie aus Brixen

Von: luk

Brixen – Eine tragische Nachricht hat in den vergangenen Tagen Brixen erschüttert. Innerhalb kürzester Zeit zeigte sich jedoch eine außergewöhnliche Welle der Solidarität: In nur drei Tagen kamen bei einer Spendenaktion mehr als 38.000 Euro zusammen, über 500 Menschen beteiligten sich an der Initiative, um einer schwer getroffenen Familie zu helfen.

Ins Leben gerufen wurde die Spendenkampagne von Philipp Vasilico zugunsten von Alessio Espa und seinen beiden Kindern Celeste und Dennis. Die Familie hat einen schweren Verlust erlitten: Sabrina Menia, Lebensgefährtin von Alessio und Mutter der beiden Kinder, ist im Alter von nur 34 Jahren infolge einer Komplikation nach einer Grippe verstorben. Eine daraus entstandene Myokarditis führte zu einem Herzstillstand.

“Ich kenne Alessio, seit wir Kinder waren, wir sind gemeinsam aufgewachsen”, erklärt Initiator Philipp Vasilico. “Als ich von dem Geschehenen erfahren habe, konnte ich nur an seine Kinder denken. Sie sind erst zwei und sechs Jahre alt und stehen plötzlich ohne ihre Mutter da.” Aus dieser Sorge heraus sei die Idee zur Spendensammlung entstanden, mit dem Ziel, den Kindern in dieser schwierigen Zeit Sicherheit zu geben und den Vater finanziell zu entlasten.

Alessio und Sabrina galten als junge Familie, die sich ein einfaches, von Liebe geprägtes Leben aufgebaut hatte. Sabrina wird als liebevolle Mutter und Partnerin beschrieben, als unverzichtbarer Bezugspunkt für ihre Familie. “Die Lücke, die sie hinterlässt, ist riesig”, so Vasilico.

Neben der emotionalen Belastung stehen nun auch ganz konkrete Herausforderungen an: Die unmittelbaren Ausgaben, die Kosten für die Beerdigung, der Alltag und vor allem die Notwendigkeit, den Kindern Stabilität und Geborgenheit zu bieten. “Diese Spendenaktion kann nicht zurückgeben, was verloren wurde”, betont Vasilico, “aber sie kann helfen und zeigen, dass Alessio, Celeste und Dennis nicht allein sind.”

Ein weiteres Zeichen großer Menschlichkeit kommt von der Familie von Sabrina selbst: Trotz des unermesslichen Schmerzes entschied sie sich, die Organe der jungen Frau zu spenden.

Spenden sind weiterhin über die GoFundMe-Gruppe „Aiutiamo Alessio, Dennis e Celeste“ möglich. Die Trauerfeier für Sabrina Menia findet am Mittwoch in der Pfarrkirche von Brixen statt, der Rosenkranz wird bereits am Dienstag um 19.00 Uhr auf dem Friedhof in der Romstraße gebetet.