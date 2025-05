Schiff mit gefährlicher Ladung vor indischer Küste gesunken

APA/APA/Indian Defence Public Relations Office (PRO) of Mumbai/-

Das Containerschiff hatte gefährliche Ladung an Bord

Von: APA/AFP

Vor der Küste des indischen Bundesstaats Kerala im Süden des Landes ist ein Containerschiff mit zum Teil gefährlicher Ladung gesunken. Das Schiff, das unter der Flagge des westafrikanischen Landes Liberia fuhr, sei mit 640 Containern, darunter 13 mit gefährlicher Ladung, untergegangen, teilte das indische Verteidigungsministerium am Sonntag mit. Um was für Ladung es sich genau handelte, erklärte das Ministerium nicht.

Das Schiff sei am Samstag in Schwierigkeiten geraten und habe einen Notruf abgesetzt, erklärte die indische Marine. Bei Eintreffen der Marine habe es sich in einer gefährlichen Schräglage befunden. Alle 24 Besatzungsmitglieder seien gerettet worden, erklärte das Verteidigungsministerium. Die indische Küstenwache (ICG) und die Marine hätten Seeleute aus Georgien, Russland, der Ukraine und den Philippinen gerettet.

Zwölf Container mit Kalziumkarbid an Bord

Unter den gesunkenen Containern waren auch zwölf, in denen Kalziumkarbid transportiert wurde. Der Stoff wird in der Chemieindustrie unter anderem zur Produktion von Dünger verwendet. Angesichts des sensiblen Ökosystems an der Küste Keralas versuche die Küstenwache die Verschmutzung einzudämmen, erklärte die Marine.

Zudem wurden etwa 370 Tonnen Treibstoff und Öl transportiert. Die Küstenwache teilte mit, sie habe ein “Erkennungssystem” eingesetzt, aber “bisher wurde keine Ölverschmutzung gemeldet”.