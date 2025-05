LH Kompatscher kündigt ab 2026 „reale“ Gehaltserhöhungen für Lehrpersonal an

Von: luk

Bozen – Lehrkräfte in Südtirol können ab dem 1. Jänner 2026 mit einer „realen“ Gehaltserhöhung rechnen. Das kündigte Landeshauptmann Arno Kompatscher am Montag an. Die Landesregierung habe entsprechende finanzielle Mittel im Haushaltsplan 2026–2028 vorgesehen, um das Grundgehalt von Lehrerinnen und Lehrern sowohl an den staatlichen als auch an den Landesschulen anzuheben.

„Das wird der letzte Baustein sein“, erklärte Kompatscher mit Blick auf die laufenden Gespräche mit den Gewerkschaften. Ziel sei es, den tatsächlichen Finanzbedarf zu ermitteln, damit das Plus am Lohn auch einen spürbaren Reallohnzuwachs darstellt.

Die Ankündigung fiel im Rahmen der Sitzung der Landesregierung, bei der die programmatischen Ziele für die bereichsübergreifende Kollektivvertragsverhandlung sowie für das Lehr- und Erziehungspersonal festgelegt wurden.

Rückwirkend für den Zeitraum 2022 bis 2024 sei mit den Gewerkschaften bereits eine Einmalzahlung in Höhe von 1.745,12 Euro vereinbart worden, so Kompatscher.

Zusätzlich wurde ein strukturelles Lohnplus von 380 Euro brutto pro Monat vereinbart. Dieses stelle zwar eine dauerhafte Erhöhung dar, gleiche aber lediglich die Inflation aus und sei daher „kein echter Reallohnzuwachs“.

Der ab 2026 geplante Gehaltssprung soll das ändern. „Wir haben mit den Gewerkschaften vereinbart, dass die Aufwertung der Gehälter alle betrifft, aber zwei Berufsgruppen im öffentlichen Dienst besonders gewürdigt werden sollen: das Pflegepersonal sowie die Lehrerinnen und Lehrer“, sagte der Landeshauptmann.

„Wer sich mit viel Motivation und Hingabe für diesen Beruf entschieden hat, soll auch mit einer positiven Zukunftsperspektive rechnen können. Das ist der richtige Weg. Es ist ein Investition in die Zukunft unseres Landes“, so Kompatscher abschließend.