Französischer Häftling flieht in Tasche aus Gefängnis

Von: APA/AFP

In Frankreich ist ein Häftling aus einem Gefängnis geflohen, indem er sich bei der Entlassung seines Zellengenossen in dessen Tasche versteckt hat. Die französische Strafvollzugsbehörde erklärte am Samstag, der Mann habe “die Entlassung seines Mithäftlings genutzt, um sich in seinem Gepäck zu verstecken und zu entkommen”. Der Sender BFMTV berichtete, der 20-Jährige sei am Freitag aus dem Gefängnis Corbas in der Nähe von Lyon geflohen.

Er saß nach Behördenangaben wegen mehrerer Vergehen in Haft und hatte seine Strafen noch nicht verbüßt. Außerdem wird im Zusammenhang mit organisierter Kriminalität gegen ihn ermittelt. Die Strafvollzugsbehörde hat nun eine interne Untersuchung eingeleitet. Auch die Staatsanwaltschaft in Lyon hat nach eigenen Angaben Ermittlungen aufgenommen.