Rentnerparadies Bozen: Lebenswerteste Stadt Italiens über 65

Von: Ivd

Bozen – In einer aktuellen Rangliste zur Lebensqualität hat Bozen einen der Top-Plätze ergattert und ist laut Sole 24 Ore die italienische Stadt mit der besten Lebensqualität für Über-65-Jährige. Die Untersuchung hebt besonders die hohen Sozialleistungen für ältere Menschen und die weit verbreitete Nutzung von Bibliotheken hervor, was den Lebensstandard in der Stadt für ältere Bürger deutlich verbessert.

Parallel dazu belegt Trient den zweiten Platz im Land in der Kategorie für junge Menschen. Dieser misst die Lebensqualität und die angebotenen Chancen für junge Erwachsene im Alter von 18 bis 35 Jahren. Die Rangliste, die die Möglichkeiten und Chancen in verschiedenen italienischen Regionen bewertet, sieht auch Bozen als einen der führenden Orte für junge Menschen, direkt hinter Gorizia und vor Städten wie Cuneo und Triest.

Erfolge durch soziale Angebote

Die gute Platzierung Bozens und Trients unterstreicht nicht nur die Lebensqualität für Senioren und junge Erwachsene, sondern reflektiert auch die Stärke des Südtiroler Systems, das besonders den älteren Bürgern zugutekommt. Die hohe Lebensqualität für Senioren in Bozen ist auch durch den Zugang zu Gesundheitsdiensten und eine gut ausgebaute soziale Infrastruktur geprägt.

Interessant ist, dass die Rangliste auch das Wohl von Kindern misst. In dieser Kategorie dominieren Lecco, Siena und Aosta das Ranking, wobei Lecco besonders in der Förderung von Sport für Kinder sowie in den schulischen Ergebnissen hervorsticht. Der Erfolg in Lecco zeigt, dass die Förderung von sportlichen Aktivitäten und die schulische Bildung maßgeblich zum Wohlergehen der Kinder beitragen.

Die Berichterstattung über die Lebensqualität in den verschiedenen Regionen Italiens verdeutlicht, wie wichtige soziale Förderung für die Lebensqualität der Bürger ist. Besonders Bozen und Trient setzen Maßstäbe und beweisen, dass eine hohe Lebensqualität nicht nur den Jüngeren zugutekommt, sondern auch älteren Menschen einen gesunden und aktiven Lebensstil ermöglicht.