Steineggs Kleinfeldklassiker wird 30

Seit 30 Jahren wird in Steinegg gekickt, gezeltet und gefeiert.

Von: First Avenue

Heuer heißt das Kultturnier erstmals Fubas Trophy – und das Teilnehmerfeld ist so bunt wie nie.

Damals stand der Budl noch direkt am Spielfeld. Wer ein Bier holte, musste aufpassen, dass es zwischen leeren Gläsern und vollen Aschenbechern nicht verloren ging und die Musik kam damals aus einer Box mit Autobatterie. Die Anmeldung? Kam per Fax. Man kann sich das heute kaum mehr vorstellen – aber so startete vor 30 Jahren das Kleinfeldturnier des ASV Steinegg.

Dieses Jahr heißt es erstmals Fubas Trophy. Der Name ist neu, der Geist derselbe geblieben. Zwei Tage lang treffen sich Hobbymannschaften, Kinder, Altstars und Zuschauer mit Zelt, Klappstuhl und Kabinenhumor am Rasen. Heuer zum Jubiläumsturnier sind bereits über 40 Teams gemeldet – und der Platz am Spielfeldrand dürfte wieder knapp werden.

Besonderes Augenmerk liegt inzwischen auf dem Kinderturnier, das vor drei Jahren klein begann – zuerst nur mit Mannschaften aus Steinegg – und sich mittlerweile zum echten Landes-Event gemausert hat: Vergangenes Jahr kamen 28 Kinderteams aus ganz Südtirol, dieses Jahr ist der FCB-Kindercup fast voll. Gespielt wird im Kleinfeld, mit hohem Tempo und bewusst jahrgangsübergreifend – damit endlich mal wieder Freunde zusammenspielen können, die im Liga-Alltag wegen Altersunterschieden getrennt sind.

Auch Teams aus entlegenen Ecken wie Laas im Vinschgau sind dabei. Dass der Rekordsieger des Turniers ausgerechnet aus Tschechien kommt, passt irgendwie ins Bild. Der FC Slavoj hat das Kleinfeldturnier acht Mal gewonnen und bringt nicht nur die weiteste Anreise mit, sondern auch Spieler aus der zweithöchsten tschechischen Liga.

Und während sich viele Teams über die Jahre abgemeldet, umbenannt oder vergessen haben – gibt es eine Mannschaft, die nie gefehlt hat: die Hefekommission. Seit 30 Jahren am Start, durchgängig dabei – und längst zur Legende geworden. Auch Frauenmannschaften waren früh Teil des Turniers – ganz selbstverständlich, lange bevor das in vielen anderen Orten üblich war. Steinegg war seiner Zeit oft voraus, selbst wenn noch mit Faxgerät organisiert wurde.

Mitkicken, mitfiebern oder einfach auf ein Bier vorbeischauen – die Fubas Trophy 2025 findet am 06. & 07. Juni in Steinegg statt. Mehr Infos & Anmeldung: https://www.tournify.de/live/kleinfeldturniersteinegg2025