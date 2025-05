Säbel und Macheten: Verfolgungsjagd durch Bozen bei Nacht

Von: Ivd

Bozen – In der Nacht von Samstag auf Sonntag ereigneten sich in der Altstadt von Bozen verstörende Szenen, als mehrere Jugendliche mit Macheten und Säbeln durch die Museumsstraße rannten. Passanten filmten die erschreckenden Vorfälle, die nun die Polizei beschäftigen. Im Video zu erkennen sind mindestens zwei bewaffnete junge Männer. Besonders erschreckend: Zu dem Zeitpunkt sind noch einige Unbeteiligte in der Gasse, die ihren Augen kaum trauen konnten.

Bolzano, in pieno centro storico, rissa a colpi di sciabole e machete tra giovani immigrati. Cittadinanza subito! pic.twitter.com/VSI75L6rv5 — Francesca Totolo (@fratotolo2) May 25, 2025

Die genauen Hintergründe dieses Vorfalls sind derzeit noch unklar, wie die Polizei erklärte. Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass es sich möglicherweise um einen Streit unter Jugendlichen handelte. Laut Augenzeugen soll auch eine größere Gruppe von Jugendlichen beteiligt gewesen sein, die kurz zuvor einen größeren Konflikt untereinander austrugen. Es wird vermutet, dass es sich bei den Tätern um Mitglieder einer Jugendbande aus Nordafrika handeln könnte.

Weiterer Säbelangriff in Berlin

Das Ganze erinnert stark an einen brutalen und ungleichen Angriff in der deutschen Hauptstadt, in dem die Polizei aktuell nach Zeugen sucht: Am 1. Dezember 2024 griff eine zwölfköpfige Gruppe im U-Bahnhof Boddinstraße eine zehnköpfige Gruppe an. Die Verdächtigen, bewaffnet mit Messern, Macheten und einem Säbel, zogen ihre Waffen und stürmten auf die am Bahnsteig sitzende Gruppe. Ein 21-Jährige aus der Opfergruppe wurde dabei mit einem Messer schwer verletzt, während ein weiterer 26-Jähriger stürzte und von zehn der Angreifer mit Waffen attackiert wurde.

Die Polizei rät dazu, in solchen Situationen Abstand zu halten, die eigene Sicherheit zu wahren und sofort die Behörden zu informieren. Der Vorfall in der Museumsstraße zeigt erneut, wie wichtig es ist, schnell zu handeln und potenziell gefährliche Situationen zu entschärfen, bevor sie eskalieren. Die Handyvideos sind bei den Ermittlungen ein wichtiger Anhaltspunkt für die Behörden.